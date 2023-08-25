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РосСМИ: В России могилы вагнеровцев сравняли с землей

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 17:16
РосСМИ: В России могилы вагнеровцев сравняли с землей
63.ru

На кладбище наемников "ЧВК Вагнер" в селе Николаевка Самарской области России снесли кресты на могилах и бульдозерами сравняли их с землей.

Источник: российское издание 63.ru

Детали: По словам местных жителей, кресты и венки собрали в кучу, как мусор, а сами могилы сравняли с землей тяжелой техникой.

 
63.ru

После огласки в соцсетях, местные СМИ написали, что аллея, где были похоронены вагнеровцы, станет ровной территорией. Ее зальют бетоном, а на месте каждой могилы якобы появится черная пирамида.

Кладбище наемников "ЧВК Вагнер" появилось в Самарской области несколько месяцев назад. В апреле главарь вагнеровцев Евгений Пригожин открыл на кладбище памятную стелу. Ее, судя по фото, не снесли.

 
63.ru

Официальных комментариев от властей Самарской области о сносе могил наемников пока нет.

Предыстория:

Вечером 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация заявила, что среди пассажиров значится главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".

Темы: Росcия
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