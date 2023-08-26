Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що змін до правил мобілізації в Україні не відбудеться, однак додатковий призов планується.

Джерело: Данілов в ефірі Українського радіо

Пряма мова: "Змін до мобілізації не треба очікувати. Наша мобілізація почалася 24 лютого 2022 року. В перший день початку військової агресії були прийняті всі відповідні рішення верховним головнокомандувачем Збройних Сил України, було проведено засідання РНБО, потім Верховна Рада проголосувала всі відповідні нормативно-правові акти, зокрема, що стосуються мобілізації.

У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу. Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є".

Деталі: Втім секретар РНБО припускає, що додатковий призов може бути.

"Так, військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межі, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних Сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували. Військові бережуть наших військовослужбовців і вони призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань", — сказав він.

Данілов також повідомив, що найближчими днями президент збере засідання РНБО, де розглядатиметься питання перевірок військово-лікарських комісій.

Що передувало: 23 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що військове командування закликало його дозволити мобілізовувати більше людей на війну.