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Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет

Катерина ТищенкоСуббота, 26 августа 2023, 16:19
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что изменений в правила мобилизации в Украине не произойдет, однако дополнительный призыв планируется.

Источник: Данилов в эфире Украинского радио

Прямая речь: "Изменений в мобилизации никаких не надо ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года. В первый день начала военной агрессии были приняты все соответствующие решения верховным главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, было проведено заседание СНБО, затем Верховная Рада проголосовала все соответствующие нормативно-правовые акты, в частности, касающиеся мобилизации.

У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости ребят и девушек, которых надо призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело. Уже отработан не первый этап мобилизации, шума не надо поднимать, потому что все идет по плану, который на сегодня есть".

Детали: Впрочем, секретарь СНБО предполагает, что дополнительный призыв может быть.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за те пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно, и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных Сил, никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали. Военные берегут наших военнослужащих и они призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач", - сказал он.

Данилов также сообщил, что в ближайшие дни президент соберет заседание СНБО, где будет рассматриваться вопрос проверок военно-врачебных комиссий.

Что предшествовало: 23 августа президент Владимир Зеленский заявил, что военное командование призвало его разрешить мобилизовать больше людей на войну.

Темы: мобилизацияДаниловвойнаВооруженные силы
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