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Зеленський про катастрофу літаків: Будуть з’ясовані всі обставини

Катерина ТищенкоСубота, 26 серпня 2023, 21:03
Зеленський про катастрофу літаків: Будуть з’ясовані всі обставини
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі обставини катастрофи літаків у Житомирській області, внаслідок якої загинули 3 льотчиків, будуть з’ясовані.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Вчора в небі над Житомирщиною сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них – Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним і близьким, усім, хто знав хлопців.

Триває розслідування того, що сталося. Про деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. Вічна памʼять!".

Деталі: Зеленський наголосив, що цього року Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі зʼявились F-16.

"І це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо, бо наблизить перемогу й дасть Україні більше безпеки", - сказав він.

Зеленський також закликав не давати емоціям взяти гору, особливо всередині українського суспільства.

"Будь ласка, дбайте одне про одного. І встигайте подякувати всім, хто допомагає обороні, усім, хто допомагає Україні. Захищаємо нашу державу, абсолютно раціонально йдемо вперед і наближаємо нашу перемогу – перемогу України", - додав він.

Що передувало: У суботу стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині.

ДБР розслідує авіакатастрофу.

Теми: Зеленськийавіа
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