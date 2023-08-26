Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про катастрофу літаків: Будуть з’ясовані всі обставини

Катерина ТищенкоСубота, 26 серпня 2023, 21:03
Зеленський про катастрофу літаків: Будуть з’ясовані всі обставини
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі обставини катастрофи літаків у Житомирській області, внаслідок якої загинули 3 льотчиків, будуть з’ясовані.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Вчора в небі над Житомирщиною сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них – Андрій Пільщиков, позивний – Джус. Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже. Мої співчуття рідним і близьким, усім, хто знав хлопців.

Триває розслідування того, що сталося. Про деталі говорити зарано. Звичайно, будуть зʼясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України. Вічна памʼять!".

Деталі: Зеленський наголосив, що цього року Україна має зробити всю необхідну роботу, щоб у нашому небі зʼявились F-16.

"І це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо, бо наблизить перемогу й дасть Україні більше безпеки", - сказав він.

Зеленський також закликав не давати емоціям взяти гору, особливо всередині українського суспільства.

"Будь ласка, дбайте одне про одного. І встигайте подякувати всім, хто допомагає обороні, усім, хто допомагає Україні. Захищаємо нашу державу, абсолютно раціонально йдемо вперед і наближаємо нашу перемогу – перемогу України", - додав він.

Що передувало: У суботу стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині.

ДБР розслідує авіакатастрофу.

Теми: Зеленськийавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЗМІ показали колишню резиденцію Онуфрія у Лаврі

Магучіх з власним рекордом достроково вийшла у суперфінал сезону

У Бердянську пролунав потужний вибух

Уряд визначився з новою кандидатурою на посаду глави ФДМУ – джерело

Ще чотири сервіси з’являться у "Дії" наступного тижня

фото, відеоКоломойському вручили підозру

Усі новини...
Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Буданов: Без воєнних дій звільнити Крим неможливо
Останні новини
16:38
Прем'єр Швеції привітав рішення Нобелівського фонду щодо послів РФ і Білорусі
16:20
Росіяни випустили керовані авіабомби по Херсонщині: є загиблий і поранені
16:11
У серпні до України надійшло понад мільярд кубометрів газу з ЄС та Молдови
16:06
фотоНа Сумщині через російський обстріл поранено двох енергетиків
16:00
ФОТОВ Україні відкриють першу бібліотеку настільних ігор
15:54
В МЗС відреагували на скасування запрошень послів РФ і Білорусі на вручення "Нобеля"
15:46
фото, відеоЗМІ показали колишню резиденцію Онуфрія у Лаврі
15:31
"Дія" отримала спеціальну нагороду за дизайн на UX Design Awards
15:13
Магучіх з власним рекордом достроково вийшла у суперфінал сезону
15:03
На Кіпрі за насильницькі дії на антимігрантському протесті заарештували 13 осіб
Усі новини...
Реклама: