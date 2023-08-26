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Зеленский о катастрофе самолетов: Будут выяснены все обстоятельства

Катерина ТищенкоСуббота, 26 августа 2023, 21:03
Зеленский о катастрофе самолетов: Будут выяснены все обстоятельства
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский уверяет, что все обстоятельства катастрофы самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли 3 летчиков, будут выяснены.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Вчера в небе над Житомирской областью произошла катастрофа. Трое летчиков погибли. Среди них – Андрей Пильщиков, позывной – Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень. Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят.

Продолжается расследование случившегося. О деталях говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины. Вечная память!".

Детали: Зеленский отметил, что в этом году Украина должна сделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16.

"И это станет новым уровнем украинской военной авиации. И это приблизит возвращение гражданской авиации в украинское небо, потому что приблизит победу и даст Украине больше безопасности", - сказал он.

Зеленский также призвал не давать эмоциям взять верх, особенно внутри украинского общества.

"Пожалуйста, заботьтесь друг о друге. И успевайте поблагодарить всех, кто помогает обороне, всем, кто помогает Украине. Защищаем наше государство, абсолютно рационально идем вперед и приближаем нашу победу - победу Украины", - добавил он.

Что предшествовало: В субботу стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа на Житомирщине.

ГБР расследует авиакатастрофу.

Темы: Зеленскийавиа
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