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Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 27 серпня 2023, 09:14
Україна та Росія ведуть бої за вишки Бойка у Чорному морі – британська розвідка
фото: wikipedia

Між українськими і російськими морськими та повітряними силами йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – так звані "вишки Бойка", повідомляє британська розвідка.

Джерело: Міноборони Британії від 27 серпня, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві зазначають, що ці платформи не тільки "контролюють цінні вуглеводневі ресурси" але, як і острів Зміїний на заході, також "можуть використовуватися як бази передового розгортання, вертолітні майданчики і для розміщення ракетних систем дальнього радіуса дії".

Розвідка нагадала, що минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий малий катер, який перебував в районі так званих "вишок Бойка" на північному заході моря.

"Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Україна завдала ударів по кількох платформах, контрольованих Росією. І РФ, і Україна також періодично захоплювали їх своїми військами", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо:

  • Так звані "вишки Бойка" Росія захопила під час анексії Криму у 2014 році.
  • Раніше повідомлялося, що Сили безпеки й оборони України завдали удару по російському літаку над Чорним морем, коли той намагався знищити український катер в районі так званих "вишок Бойка", – літак окупантів зазнав пошкоджень.
  • Напередодні британська розвідка припустила, що російське командування у наступні місяці активізує наступ в районі Куп’янська та Лиману.
  • Попередній огляд був присвячений ймовірній загибелі ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Британська розвідка припускає, що це матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

Теми: Чорне моревійнаБойко
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