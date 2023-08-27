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Украина и Россия ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море - британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 27 августа 2023, 09:14
Украина и Россия ведут бои за вышки Бойко в Черном море - британская разведка
фото: wikipedia

Между украинскими и российскими морскими и воздушными силами идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой - так называемые "вышки Бойко", сообщает британская разведка.

Источник: Минобороны Великобритании от 27 августа, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве отмечают, что эти платформы не только "контролируют ценные углеводородные ресурсы" но, как и остров Змеиный на западе, также "могут использоваться как базы передового развертывания, вертолетные площадки и для размещения ракетных систем дальнего радиуса действия".

Разведка напомнила, что на прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный малый катер, который находился в районе так называемых "вышек Бойко" на северо-западе моря.

"После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким платформам, контролируемым Россией. И РФ, и Украина также периодически захватывали их своими войсками", – говорится в сводке.

Напомним:

  • Так называемые "вышки Бойко" Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году.
  • Ранее сообщалось, что Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по российскому самолету над Черным морем, когда тот пытался уничтожить украинский катер в районе так называемых "вышек Бойко", – самолет оккупантов получил повреждения.
  • Накануне британская разведка предположила, что российское командование в последующие месяцы активизирует наступление в районе Купянска и Лимана.
  • Предварительный обзор был посвящен вероятной гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Британская разведка предполагает, что это будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу.

Темы: Черное моревойнаБойко
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