Міноборони РФ може бути більш зацікавлене в смерті Пригожина, ніж Путін – аналітики

В Інституті вивчення війни припускають, що Міністерство оборони Росії може бути більш зацікавлене в смерті засновника "ПВК Вагнера", ніж російський диктатор, або ж у такий спосіб "відбілюють" Путіна.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначають, що слідчий комітет Росії оголосив 27 серпня, що генетична експертиза підтвердила, що засновник "ПВК Вагнера" Євгеній Пригожин був серед 10 осіб, які загинули в авіакатастрофі 23 серпня.

Російські так звані "воєнкори" стверджують, що Міністерство оборони Росії активно висувало умови для припинення діяльності "Вагнер" на Близькому Сході та в Африці ще до смерті Пригожина.

За словами одного з "воєнкорів", представники Міністерства оборони Росії на переговорах бояться чинити прямий тиск на учасників "Вагнера" і замість цього тиснуть на близькосхідних і африканських офіційних осіб, щоб ті розірвали свої зв'язки з ПВК.

Аналітики прийшли до висновку, що Міноборони Росії може бути більш зацікавлене у розформуванні "Вагнера", ніж президент Росії Володимир Путін.

ISW не може підтвердити достовірність цих повідомлень, але якщо вони правдиві, це може свідчити про те, що Путін не керує процесом розпуску "ПВК Вагнера", а переклав цю відповідальність на Міністерству оборони РФ.

Однак сплеск таких повідомлень у російських спільнотах "воєнкорів" і так званих опозиціонерів може також бути спробою відокремити Путіна від вбивства Пригожина і можливого розпуску "Вагнера".

У звіті зазначається, що, за повідомленнями, українські війська просунулися вперед у прикордонній зоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області на тлі українських контрнаступальних операцій на півдні та сході України.

Аналітики вказують: склад російських оборонних позицій на півдні України і невизначеність щодо того, як російські війська укомплектовують і оснащують їх, продовжує розмивати картину того, як розгортатиметься наступна фаза бойових дій.

Фахівці додають, що російські війська витратили значну кількість матеріальних засобів, зусиль і живої сили на утримання серії оборонних позицій, на які зараз прориваються українські війська, і неясно, чи збережуть окупанти переваги, які вони мають, якщо вони не зможуть виділити такий самий рівень ресурсів і особового складу для наступних рівнів оборони.

Тим не менш, наступний російський оборонний рубіж, найімовірніше, створить значні проблеми для українського наступу, – додають експерти.

Ключові висновки ISW за 27 серпня: