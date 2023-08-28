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Минобороны РФ может быть более заинтересовано в смерти Пригожина, чем Путин – аналитики

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 августа 2023, 05:34
Минобороны РФ может быть более заинтересовано в смерти Пригожина, чем Путин – аналитики
Пригожин, фото: РИА НОВОСТИ

В Институте изучения войны предполагают, что Министерство обороны России может быть более заинтересовано в смерти основателя "ЧВК Вагнера", чем российский диктатор, или же таким образом "отбеливают" Путина.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечают, что следственный комитет России объявил 27 августа, что генетическая экспертиза подтвердила, что основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин был среди 10 человек, погибших в авиакатастрофе 23 августа.

Российские так называемые "военкоры" утверждают, что Министерство обороны России активно выдвигало условия для прекращения деятельности "Вагнер" на Ближнем Востоке и в Африке еще до смерти Пригожина.

По словам одного из "военкоров", представители Министерства обороны России на переговорах боятся оказывать прямое давление на участников "Вагнера" и вместо этого давят на ближневосточных и африканских официальных лиц, чтобы те разорвали свои связи с ЧВК.

Аналитики пришли к выводу, что Минобороны России может быть более заинтересовано в расформировании "Вагнера", чем президент России Владимир Путин.

ISW не может подтвердить достоверность этих сообщений, но если они правдивы, это может свидетельствовать о том, что Путин не руководит процессом роспуска "ЧВК Вагнера", а переложил эту ответственность на Министерство обороны РФ.

Однако всплеск таких сообщений в российских сообществах "военкоров" и так называемых оппозиционеров может также быть попыткой отделить Путина от убийства Пригожина и возможного роспуска "Вагнера".

В отчете отмечается, что, по сообщениям, украинские войска продвинулись вперед в приграничной зоне между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области на фоне украинских контрнаступательных операций на юге и востоке Украины.

Аналитики указывают: состав российских оборонительных позиций на юге Украины и неопределенность относительно того, как российские войска укомплектовывают и оснащают их, продолжает размывать картину того, как будет разворачиваться следующая фаза боевых действий.

Специалисты добавляют, что российские войска потратили значительное количество материальных средств, усилий и живой силы на удержание серии оборонительных позиций, на которые сейчас прорываются украинские войска, и неясно, сохранят ли оккупанты преимущества, которые они имеют, если они не смогут выделить такой же уровень ресурсов и личного состава для следующих уровней обороны.

Тем не менее, следующий российский оборонительный рубеж, скорее всего, создаст значительные проблемы для украинского наступления, - добавляют эксперты.

Ключевые выводы ISW за 27 августа:

  • По сообщениям, украинские силы продвинулись вперед в приграничной зоне между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей и в западной части Запорожской области на фоне украинских контрнаступательных операций на юге и востоке Украины.
  • Состав российских оборонительных позиций на юге Украины и неопределенность в отношении того, как российские войска укомплектовывают и оснащают их, продолжает размывать картину того, как будет разворачиваться следующая фаза боевых действий.
  • В ночь с 26 на 27 августа российские войска нанесли ракетные удары по целям в Украине, в частности, по сообщениям, по украинскому аэродрому в Киевской области.
  • Следственный комитет России объявил 27 августа, что генетическая экспертиза подтвердила, что Пригожин был среди 10 человек, погибших в авиакатастрофе 23 августа.
  • Российские милблогеры утверждают, что Министерство обороны России активно создавало условия для прекращения деятельности "ЧВК Вагнера" на Ближнем Востоке и в Африке еще до гибели Пригожина 23 августа.
  • Министерство обороны России может быть более заинтересовано в расформировании "ЧВК Вагнера", чем Путин.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вдоль линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области и на западе Запорожской области, но не достигли подтвержденного продвижения вперед.
  • Российские власти продолжают принуждать мигрантов и иностранцев, проживающих в России, участвовать в войне в Украине в обмен на российское гражданство.

Темы: ПригожинПутинРосcияВагнер
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