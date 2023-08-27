У Росії після експертиз підтвердили смерть Пригожина і Уткіна
Неділя, 27 серпня 2023, 14:10
Слідчий комітет Росії заявив, що провів молекулярно-генетичну експертизу і підтвердив загибель ватажків "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна під час аварії літака у Тверській області.
Джерело: Слідком РФ
Дослівно: "У рамках розслідування катастрофи літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз.
За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі".
Деталі: Приватний літак, що належав Пригожину, розбився з 10 людьми на борту.
Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.