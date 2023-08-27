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У Росії після експертиз підтвердили смерть Пригожина і Уткіна

Роман ПетренкоНеділя, 27 серпня 2023, 14:10
У Росії після експертиз підтвердили смерть Пригожина і Уткіна
фото: РИА НОВОСТИ

Слідчий комітет Росії заявив, що провів молекулярно-генетичну експертизу і підтвердив загибель ватажків "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна під час аварії літака у Тверській області.

Джерело: Слідком РФ

Дослівно: "У рамках розслідування катастрофи літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз.

За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі".

Деталі: Приватний літак, що належав Пригожину, розбився з 10 людьми на борту.

Передісторія:

Теми: ПригожинРосіявійнаВагнер
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