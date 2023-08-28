Россияне ударили по Полтавской области: 2 погибших, продолжается разбор завалов

Два человека погибли, два получили ранения и еще двое считаются пропавшими без вести в результате ракетного удара россиян по промышленному объекту на Полтавщине ночью 28 августа.

Источник: начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Лунина: "В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно".

Детали: Глава ОВА добавил, что на месте удара продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

ФОТО ИЗ TELEGRAM АНДРЕЯ ЕРМАКА

Также, по словам Лунина, российская ракета полностью разрушила производственный цех.

Дополнено: Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района.

В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни.

Ермак сообщил о 2 погибших и 5 пострадавших. Эти люди работали в ночную смену.

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