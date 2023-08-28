Россияне ударили по Полтавской области: 2 погибших, продолжается разбор завалов
Два человека погибли, два получили ранения и еще двое считаются пропавшими без вести в результате ракетного удара россиян по промышленному объекту на Полтавщине ночью 28 августа.
Источник: начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь Лунина: "В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно".
Детали: Глава ОВА добавил, что на месте удара продолжаются поисковые работы и разбор завалов.
Также, по словам Лунина, российская ракета полностью разрушила производственный цех.
Дополнено: Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района.
В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни.
Ермак сообщил о 2 погибших и 5 пострадавших. Эти люди работали в ночную смену.
Предыстория:
- Ночью 28 августа Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Киеве и ряде областей Украины.
- Глава ОВА Дмитрий Лунин заявил, что есть попадание в гражданский промышленный объект в Полтавской области.
- Воздушные силы сообщили, что уничтожили 4 ракеты из 6, которые Россия запустила по Украине ночью 28 августа.