Катастрофа АН-26 2020 года: суд до сих пор не приступил к рассмотрению дела

Суд в производстве по катастрофе военного транспортного самолета АН-26 под Харьковом в 2020 году, в которой погибли 26 человек, до сих пор не перешел к рассмотрению дела по существу.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Дело слушает Киевский районный суд города Полтава.

Уголовное производство по гибели 26 военнослужащих было направлено в суд 14 января 2022 года.

Из-за полномасштабного военного вторжения России 24 февраля 2022-го судебное разбирательство не происходило вплоть до апреля 2023 года.

С апреля месяца по 8 августа 2023 года суд провел только 3 заседания в рамках подготовительного, переход к рассмотрению дела по существу не состоялся.

Сторона обвинения заявила ходатайство о привлечении к рассмотрению уголовного производства запасного судьи, поскольку наличие 73 томов материалов дела, более 40 потерпевших, 6 обвиняемых и около 10 адвокатов, а также исключительная сложность дела, неизбежно приведет к его длительному рассмотрению, отмечает источник УП.

Кроме того, в случае изменения состава суда (если один из тройки судей уйдет в отставку, или заболеет, или будет удовлетворен отвод) рассмотрение дела должно начинаться с начала. Если же есть запасной судья, рассмотрение продолжается. Однако ходатайство обвинения суд оставил без удовлетворения.

По мнению источника УП, такие обстоятельства грозят многолетним рассмотрением дела.

При этом все обвиняемые заявили ходатайство о приостановлении рассмотрения дела, в связи с тем, что они проходят военную службу.

В то же время такие ходатайства не подлежат удовлетворению в связи с тем, что фигуранты не были призваны по мобилизации, а проходят военную службу на постоянной основе, что идет в разрез ст. 335 УПК Украины, отмечает собеседник УП.

Также во время подготовительного заседания председательствующая судья сообщила о наличии ходатайства стороны защиты о возвращении обвинительного акта прокурору, однако такого ходатайства не заявлялось, а также стороне обвинения для ознакомления не предоставлялось.

Прямая речь собеседника УП: "Такие обстоятельства свидетельствуют о поиске судом причин и надуманных оснований для предотвращения рассмотрения указанного уголовного дела и нежелание его рассматривать, несмотря на смерть 26 военных летчиков, которые в настоящее время выполняли бы боевые задания".

Напомним: Обвиняемыми в вышеуказанном уголовном производстве являются: бывший командующий Воздушных сил ВСУ - советник секретаря СНБО Сергей Дроздов, экс-начальник Харьковского национального университета Воздушных сил Александр Туринский, экс-командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов, его бывшие заместители Александр Вовк, Роман Куценко, экс-руководитель полетами этой части Александр Жук.

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