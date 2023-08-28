Окупанти заявили, що Крим нібито атакували українські безпілотники і ракета

Російські окупанти заявили про атаку безпілотників і ракети на Крим і що нібито всі повітряні цілі збили.

Джерело: Міноборони РФ і колаборант, так званий глава Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Дослівно російське Міноборони: "В районі 10:30 припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БпЛА літакового типу... Два безпілотних літальних апарати були знищені черговими засобами ППО над територією Республіки Крим".

Деталі: Колаборант Аксьонов уточнив, що це сталося на півночі та заході тимчасово окупованого Криму.

Пізніше Міноборони РФ заявило, що в районі 11:30 Україна нібито запустила по півострову крилату ракету, і що її нібито знищили в повітрі над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.

Передісторія: