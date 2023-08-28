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Оккупанты заявили, что Крым якобы атаковали украинские беспилотники и ракета

Ирина БалачукПонедельник, 28 августа 2023, 12:30
Оккупанты заявили, что Крым якобы атаковали украинские беспилотники и ракета
Карта Крыма. Скриншот с google.maps

Российские оккупанты заявили об атаке беспилотников и ракеты на Крым и что якобы все воздушные цели сбили.

Источник: Минобороны РФ и коллаборант, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram

Дословно российское Минобороны: "В районе 10:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БпЛА самолетного типа... Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым".

Детали: Коллаборант Аксенов уточнил, что это произошло на севере и западе временно оккупированного Крыма. 

Позже Минобороны РФ заявило, что в районе 11:30 Украина якобы запустила по полуострову крылатую ракету, и что ее якобы уничтожили в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Предыстория:

  • Ранее источники УП в СБУ сообщили, что 25 августа украинские защитники совместно со спецслужбой нанесли удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ, которая базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. По данным собеседников УП, враг понес потери десятками убитых и раненых. 
  • 28 августа ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму.

Темы: Крымбеспилотникивойна
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