Оккупанты заявили, что Крым якобы атаковали украинские беспилотники и ракета

Российские оккупанты заявили об атаке беспилотников и ракеты на Крым и что якобы все воздушные цели сбили.

Источник: Минобороны РФ и коллаборант, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram

Дословно российское Минобороны: "В районе 10:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БпЛА самолетного типа... Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым".

Детали: Коллаборант Аксенов уточнил, что это произошло на севере и западе временно оккупированного Крыма.

Позже Минобороны РФ заявило, что в районе 11:30 Украина якобы запустила по полуострову крылатую ракету, и что ее якобы уничтожили в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

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