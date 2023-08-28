Оккупанты заявили, что Крым якобы атаковали украинские беспилотники и ракета
Российские оккупанты заявили об атаке беспилотников и ракеты на Крым и что якобы все воздушные цели сбили.
Источник: Минобороны РФ и коллаборант, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram
Дословно российское Минобороны: "В районе 10:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БпЛА самолетного типа... Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым".
Детали: Коллаборант Аксенов уточнил, что это произошло на севере и западе временно оккупированного Крыма.
Позже Минобороны РФ заявило, что в районе 11:30 Украина якобы запустила по полуострову крылатую ракету, и что ее якобы уничтожили в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
Предыстория:
- Ранее источники УП в СБУ сообщили, что 25 августа украинские защитники совместно со спецслужбой нанесли удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ, которая базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. По данным собеседников УП, враг понес потери десятками убитых и раненых.
- 28 августа ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму.