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Самолеты на Житомирщине столкнулись во время маневра разворота, ГБР расследует 3 версии

Алена МазуренкоПонедельник, 28 августа 2023, 13:08
Самолеты на Житомирщине столкнулись во время маневра разворота, ГБР расследует 3 версии
фото ГБР

В ГБР сообщили, что среди версий авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три пилота, рассматривают техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов, нарушение организации полетов. Катастрофа произошла из-за столкновения двух самолетов во время разворота.

Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас следствием будут рассматриваться версии такие, как техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов. Третья версия - нарушение при организации осуществления полетов".

Детали: Сапьян сообщила, что к расследованию будет привлекут специалистов из Генштаба ВСУ и командования Воздушных сил.

По ее словам, для подтверждения любой версии необходимо провести целый комплекс экспертиз - судебно-медицинскую, дешифровку черных ящиков, комплексную судебную авиационно-техническую экспертизу.

Прямая речь: "Сейчас по предварительно установленным обстоятельствам есть сведения о том, что катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при осуществлении маневра разворота. Это то, что мы получили от наших следователей сегодня утром".

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Что предшествовало:

  • В субботу стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа на Житомирщине. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы 25 августа в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова (Джуса), погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
  • ГБР расследует авиакатастрофу.
  • Президент Владимир Зеленский уверяет, что все обстоятельства катастрофы самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли 3 летчиков, будут выяснен

Темы: авиакатастрофыЖитомирская область
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