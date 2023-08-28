Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Самолеты на Житомирщине столкнулись во время маневра разворота, ГБР расследует 3 версии

Алена МазуренкоПонедельник, 28 августа 2023, 13:08
Самолеты на Житомирщине столкнулись во время маневра разворота, ГБР расследует 3 версии
фото ГБР

В ГБР сообщили, что среди версий авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три пилота, рассматривают техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов, нарушение организации полетов. Катастрофа произошла из-за столкновения двух самолетов во время разворота.

Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сейчас следствием будут рассматриваться версии такие, как техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов. Третья версия - нарушение при организации осуществления полетов".

Детали: Сапьян сообщила, что к расследованию будет привлекут специалистов из Генштаба ВСУ и командования Воздушных сил.

По ее словам, для подтверждения любой версии необходимо провести целый комплекс экспертиз - судебно-медицинскую, дешифровку черных ящиков, комплексную судебную авиационно-техническую экспертизу.

Прямая речь: "Сейчас по предварительно установленным обстоятельствам есть сведения о том, что катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при осуществлении маневра разворота. Это то, что мы получили от наших следователей сегодня утром".

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Что предшествовало:

  • В субботу стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа на Житомирщине. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы 25 августа в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова (Джуса), погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
  • ГБР расследует авиакатастрофу.
  • Президент Владимир Зеленский уверяет, что все обстоятельства катастрофы самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли 3 летчиков, будут выяснен

Темы: авиакатастрофыЖитомирская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
авиа
В Румынии назвали последнее препятствие для обучения украинских пилотов на F-16
Генерал Милли: Украина может получить F-16 в скором будущем
Авиакатастрофа на Житомирщине: в ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов
Последние новости
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
Все новости...
Реклама: