Ракетный удар по Полтавщине: уже 3 погибших

Количество жертв ракетного удара россиян по поселку Гоголево на Полтавщине возросло до 3 − из-под завалов достали тело еще одного человека.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram

Прямая речь Лунина: "Спасатели продолжают разбирать завалы после ракетного удара. Нашли тело еще одного человека".

Детали: Глава ОВА добавил, что сейчас продолжаются поиски еще одного человека.

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