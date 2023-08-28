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Ракетный удар по Полтавщине: уже 3 погибших

Ирина БалачукПонедельник, 28 августа 2023, 13:16
Ракетный удар по Полтавщине: уже 3 погибших
Фото из Telegram Андрея Ермака

Количество жертв ракетного удара россиян по поселку Гоголево на Полтавщине возросло до 3 − из-под завалов достали тело еще одного человека.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram

Прямая речь Лунина: "Спасатели продолжают разбирать завалы после ракетного удара. Нашли тело еще одного человека".

Детали: Глава ОВА добавил, что сейчас продолжаются поиски еще одного человека.

Предыстория:

  • Ночью 28 августа оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому промышленному объекту в поселке Гоголево Полтавской области. Сначала сообщалось о 2 погибших и двух раненых. Однако в ОП сообщили о 5 пострадавших.
  • Эти люди работали в ночную смену. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни.
  • Воздушные силы сообщили, что уничтожили 4 ракеты из 6, которые Россия запустила по Украине ночью 28 августа.

Темы: Полтавская областьракетный ударжертвы
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