Ракетный удар по Полтавщине: уже 3 погибших
Понедельник, 28 августа 2023, 13:16
Количество жертв ракетного удара россиян по поселку Гоголево на Полтавщине возросло до 3 − из-под завалов достали тело еще одного человека.
Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram
Прямая речь Лунина: "Спасатели продолжают разбирать завалы после ракетного удара. Нашли тело еще одного человека".
Детали: Глава ОВА добавил, что сейчас продолжаются поиски еще одного человека.
Предыстория:
- Ночью 28 августа оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому промышленному объекту в поселке Гоголево Полтавской области. Сначала сообщалось о 2 погибших и двух раненых. Однако в ОП сообщили о 5 пострадавших.
- Эти люди работали в ночную смену. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни.
- Воздушные силы сообщили, что уничтожили 4 ракеты из 6, которые Россия запустила по Украине ночью 28 августа.