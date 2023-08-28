Російське посольство в ПАР показало мапу з українським Кримом

Крим на карті український, фото з X посольства РФ у ПАР

Посольство Росії в Південно-Африканській Республіці опублікувало в соцмережі X карту з потенційними новими членами БРІКС, на якій Крим визнано українською територією.

Джерело: Russia in South Africa в соцмережі X (Twitter)

Деталі: 28 серпня російське посольство в ПАР запостило мапу з країнами, які можуть стати членами БРІКС у 2024 році, – і на ній окупований Росією Крим є частиною України і не забарвлюється зеленим, як РФ.

"Реальність нового багатополярного світу", – так підписало посольство РФ мрію про розширення БРІКС (скорочено від Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Оновлення: Згодом російське посольство видалило цей "твіт".

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Цьому передувало: 22-24 серпня Південно-Африканська Республіка приймала саміт БРІКС – Бразилії, Росії, Індії, Китаю й ПАР. Фізично на саміт цього обʼєнання приїхали лідери чотирьох країн. Президент Росії Володимир Путін не приїхав, бо йому загрожує арешт у звʼязку з виданим у березні Міжнародним кримінальним судом ордером.

Головним підсумком цієї зустрічі стало рішення про розширення об'єднання: 24 серпня лідери країн БРІКС ухвалили рішення запросити Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, ОАЕ і Саудівську Аравію стати повноправними членами альянсу.

Із 1 січня 2024 року ці 6 країн, як очікується, долучаться до БРІКС.

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