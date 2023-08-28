Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російське посольство в ПАР показало мапу з українським Кримом

Олена РощінаПонеділок, 28 серпня 2023, 14:49
Російське посольство в ПАР показало мапу з українським Кримом
Крим на карті український, фото з X посольства РФ у ПАР

Посольство Росії в Південно-Африканській Республіці опублікувало в соцмережі X карту з потенційними новими членами БРІКС, на якій Крим визнано українською територією. 

Джерело: Russia in South Africa в соцмережі X (Twitter) 

Деталі: 28 серпня російське посольство в ПАР запостило мапу з країнами, які можуть стати членами БРІКС у 2024 році, – і на ній окупований Росією Крим є частиною України і не забарвлюється зеленим, як РФ.

"Реальність нового багатополярного світу", – так підписало посольство РФ мрію про розширення БРІКС (скорочено від Brazil, Russia, India, China, South Africa). 

 

Оновлення: Згодом російське посольство видалило цей "твіт".

Читайте також: Чий Крим? Як карти National Geographic перетворюють окупований півострів на російський

Цьому передувало: 22-24 серпня Південно-Африканська Республіка приймала саміт БРІКС – Бразилії, Росії, Індії, Китаю й ПАР. Фізично на саміт цього обʼєнання приїхали лідери чотирьох країн. Президент Росії Володимир Путін не приїхав, бо йому загрожує арешт у звʼязку з виданим у березні Міжнародним кримінальним судом ордером.

Головним підсумком цієї зустрічі стало рішення про розширення об'єднання: 24 серпня лідери країн БРІКС ухвалили рішення запросити Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, ОАЕ і Саудівську Аравію стати повноправними членами альянсу.

Із 1 січня 2024 року ці 6 країн, як очікується, долучаться до БРІКС.

Знати більше: Як саміт БРІКС формує розуміння Глобального Півдня, і що від цього Україні? Пояснює послиня України в ПАР

УП, оновлено
Теми: Кримміжнародні відносиниРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Резніков подав заяву про відставку. Умєров готується замінити його

Пілот Кузьмінов, який перевіз в Україну Мі-8, закликає росіян наслідувати його приклад

Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Коломойський фігурує в матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру – Лещенко

Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу

Усі новини...
Крим
З'явився знімок наслідків удару по російській базі ППО в Криму
Окупанти заявили, що Крим нібито атакували українські безпілотники і ракета
"Операція Top Gun": ССО показали БПЛА, якими вдарили по 126 бригаді ЧФ РФ у Криму
Останні новини
11:58
Прокуратура веде тяжбу з Приватбанком за землі в Буковелі
11:55
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
11:53
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
11:28
фотоЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
11:18
На Волині собака під час грози заліз в авто чужих людей: допомагали рятувальники
11:15
Цього тижня суди розглянуть 3 справи за участю Коломойського и Боголюбова проти Приватбанку
11:02
фото Російські "Шахеди" впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
11:00
У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц
10:45
Попри війну, в Україні спостерігається зростання підприємництва
10:43
Окупанти понад 1300 разів вдарили по лінії зіткнення на Донеччині: є загиблий і поранені − ОВА
Усі новини...
Реклама: