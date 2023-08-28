Российское посольство в ЮАР показало карту с украинским Крымом

Крым на карте украинский, фото с X посольства РФ в ЮАР

Посольство России в Южно-Африканской Республике опубликовало в соцсети X карту с потенциальными новыми членами БРИКС, на которой Крым признан украинской территорией.

Источник: Russia in South Africa в соцсети X (Twitter)

Детали: 28 августа российское посольство в ЮАР запостило карту со странами, которые могут стать членами БРИКС в 2024 году, – и на ней оккупированный Россией Крым является частью Украины и не окрашивается зеленым, как РФ.

"Реальность нового многополярного мира", – так подписало посольство РФ мечту о расширении БРИКС (сокращенно от Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Обновление: Позже российское посольство удалило этот "твит".

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Этому предшествовало: 22-24 августа Южно-Африканская Республика принимала саммит БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Физически на саммит этого объединения приехали лидеры четырех стран. Президент России Владимир Путин не приехал, потому что ему угрожает арест в связи с выданным в марте Международным уголовным судом ордером.

Главным итогом этой встречи стало решение о расширении объединения: 24 августа лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.

С 1 января 2024 года эти 6 стран, как ожидается, присоединятся к БРИКС.

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