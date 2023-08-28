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Якість турнікетів у ЗСУ так і не перевірили − депутатка Бобровська

Ірина БалачукПонеділок, 28 серпня 2023, 15:21
Якість турнікетів у ЗСУ так і не перевірили − депутатка Бобровська
Некісні турнікети в аптечці бійців. Фото з Facebook Оксани Корчинської

Командування медичних сил не провело загальну перевірку аптечок і турнікетів у ЗСУ, яку мало провести до 14 серпня, повідомила народна депутатка, член комітету ВР з нацбезпеки Соломія Бобровська.

Джерело: Бобровська в Facebook та у коментарі "Українській правді"

Пряма мова депутатки: "Результати засідання 23.08.23. Загальної перевірки турнікетів по військам не відбулось. Відбулась рандомна перевірка турнікетів у 82 бригаді ДШВ. Перевірка полягала у накладанні турнікета і візуального огляду, а не хоч в якихось лабораторних умовах.

Оскільки турнікети не порвались, то висновок говорить про те, що турнікети "якісні" і не потребують заміни чи вилучення, а також придатні до використання у збройних силах. Оскільки стандартів якості нема, то не рвуться − і вже добре!".

Деталі: Бобровська додала, на засіданні з’ясували, що існує наказ №7 від 07.01.2017 року ГШ ЗСУ: "Збірник описів комплектів медичного майна", в якому прописані всі медико-технічні вимоги складу аптечки і в якому є вимога до перевірки турнікета "аж в 12 пунктах".

Водночас командувачка Медичних сил Тетяна Остащенко повідомила членам комітету, що ці пункти "не відповідають вимогам сьогоднішньої війни".

На уточнююче запитання, чим тоді користується КМС для перевірки аптечок і турнікетів, депутати почули відповідь, що "нового документу від ГШ нема, а наказом від 2017 року вони не користуються".   

Деталі: Бобровська також додала, що нових стандартів якості турнікетів та аптечок для сил оборони дійсно досі  нема − вони лиш будуть розроблятись з МОЗ та МОУ. Але чому КМС досі цього не зробило − невідомо.

Нардеп повідомила, що на комітеті також пропонували внести в рішення комітету пункт про звернення до Головнокомандувача ЗСУ та МОУ щодо невідповідності займаній посаді керівниці КМС Тетяни Остащенко, але забракло 5 голосів.

Вона підкреслила, що людина, яка була відповідальна за закупівлю − начальник відділу закупівель Управління медичного постачання КМС Володимир Прудніков  − досі не звільнений, за словами керівниці КМС він чи то у відпустці чи на лікарняному.

За словами Бобровської, комітет рекомендував:

  • провести обов’язковий аудит аптечок згідно з наказом №7,
  • доручити Головній інспекції Міноборони провести інвентаризацію індивідуальних медичних аптечок та турнікетів, які зберігаються на складах та видані на забезпечення у військові частини, перевірку ведення їх обліку та списання, встановлення потреби у закупівлі.

"Також є пропозиція в комітеті заслухати главкома з приводу ситуації щодо КМС", − підсумувала Бобровська. У коментарі УП вона уточнила, що це Валерія Залужного проситимуть прозвітувати вже у вересні.

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Передісторія:

  • Влітку розгорівся скандал з неякісними турнікетами на фронті. Зокрема, у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Кровоспитнні турнікети не спрацьовували під час спроби зупинки кровотечі військовослужбовцями з 82 бригади ДШВ під час виконання бойових завдань. 
  • Скандал набув розголосу 20 липня, коли про це написала у соцмережах волонтерка Оксана Корчинська. З її поста розпочалося велике суспільне обговорення проблем тактичної медицини в Україні.
  • За даними Корчинської, на фронт могло потрапити близько 50-60 тисяч штук китайських турнікетів. Найгірше, що ці турнікети мали зайти через командування Медичних Сил ЗСУ – орган, який у теорії мав би не допускати такі речі на фронт. 
  • Командування Медичних сил у свою чергу заявило, що після цієї історії провело перевірку турнікетів і що "поширена в медіа інформація щодо несправності турнікетів у зазначених аптечках не знайшла підтвердження".
  • 31 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заслухав командування Медичних сил щодо ситуації з такмедом і дав йому 2 тижні на перевірку всіх аптечок військовослужбовців в Україні.
  • У середині серпня стало відомо, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо можливих порушень при формуванні аптечок для ЗСУ.
  • Начальнику медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антону Шевчуку, який попросив Командування медичних сил замінити неякісні китайські турнікети і попрохав допомогти з цим волонтерку Оксану Корчинську, оголосили "сувору догану".

Теми: медицинаЗбройні силивійна
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