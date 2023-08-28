Качество турникетов в ВСУ так и не проверили − депутат Боровская

Командование медицинских сил не провело общую проверку аптечек и турникетов в ВСУ, которую должно было провести до 14 августа, сообщила народный депутат, член комитета ВР по нацбезопасности Соломия Бобровская.

Источник: Бобровская в Facebook и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь депутата: "Результаты заседания 23.08.23. Общей проверки турникетов по войскам не произошло. Состоялась рандомная проверка турникетов в 82 бригаде ДШВ. Проверка заключалась в наложении турникета и визуального осмотра, а не хоть в каких-либо лабораторных условиях.

Поскольку турникеты не порвались, то заключение говорит о том, что турникеты "качественные" и не требуют замены или изъятия, а также пригодны к использованию в вооруженных силах. Поскольку стандартов качества нет, то не рвутся − и уже хорошо!".

Детали: Бобровская добавила, на заседании выяснили, что существует приказ №7 от 07.01.2017 года ГШ ВСУ: "Сборник описаний комплектов медицинского имущества", в котором прописаны все медико-технические требования состава аптечки и в котором есть требование к проверке турникета "аж в 12 пунктах".

Вместе с тем командующая Медицинскими силами Татьяна Остащенко сообщила членам комитета, что эти пункты "не соответствуют требованиям сегодняшней войны".

На уточняющий вопрос, чем тогда пользуется КМС для проверки аптечек и турникетов, депутаты услышали ответ, что "нового документа от ГШ нет, а приказом от 2017 года они не пользуются".

Детали: Бобровская также добавила, что новых стандартов качества турникетов и аптечек для сил обороны действительно до сих пор нет − они лишь будут разрабатываться с Минздравом и МОУ. Но почему КМС до сих пор этого не сделало − неизвестно.

Нардеп сообщила, что на комитете также предлагали внести в решение комитета пункт об обращении к Главнокомандующему ВСУ и МОУ о несоответствии занимаемой должности руководительницы КМС Татьяны Остащенко, но не хватило 5 голосов.

Она подчеркнула, что человек, который был ответственен за закупку − начальник отдела закупок Управления медицинского снабжения КМС Владимир Прудников − до сих пор не уволен, по словам руководительницы КМС, он то ли в отпуске, то ли на больничном.

По словам Бобровской, комитет рекомендовал:

провести обязательный аудит аптечек согласно приказу №7,

поручить Главной инспекции Минобороны провести инвентаризацию индивидуальных медицинских аптечек и турникетов, которые хранятся на складах и выданы на обеспечение в воинские части, проверку ведения их учета и списания, установить потребности в закупке.

"Также есть предложение в комитете заслушать главкома по поводу ситуации относительно КМС", − подытожила Бобровская. В комментарии УП она уточнила, что это Валерия Залужного будут просить отчитаться уже в сентябре.

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