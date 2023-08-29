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Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем

Ірина БалачукВівторок, 29 серпня 2023, 12:47
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Фото ілюстративне з сайту Укрінформ

Російське Міноборони заявило, що літак морської авіації нібито знищив український безпілотник над Чорним морем удень 29 серпня.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Повідомляється, що безпілотник нібито знищили близько 12 години.

Традиційно жодних доказів цьому окупанти не надали.

Передісторія:

  • Раніше джерела УП в СБУ повідомили, що 25 серпня українські захисники спільно зі спецслужбою завдали удар групою дронів по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ, яка базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. За даними співрозмовників УП, ворог зазнав втрат десятками вбитих та поранених.
  • 28 серпня ССО показали БПЛА, якими вдарили по 126 бригаді ЧФ РФ у Криму.
  • Вдень 28 серпня російські окупанти заявили про атаку безпілотників і ракети на Крим і що нібито всі повітряні цілі збили.

Теми: КримЧорне моребезпілотникивійна
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