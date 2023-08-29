Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем

Ирина БалачукВторник, 29 августа 2023, 12:47
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Фото иллюстративное с сайта Укринформ

Российское Минобороны заявило, что самолет морской авиации якобы уничтожил украинский беспилотник над Черным морем днем 29 августа.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Сообщается, что беспилотник якобы уничтожили около 12 часов.

Традиционно никаких доказательств этому оккупанты не предоставили.

Предыстория:

  • Ранее источники УП в СБУ сообщили, что 25 августа украинские защитники совместно со спецслужбой нанесли удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ, которая базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. По данным собеседников УП, враг понес потери десятками убитых и раненых. 
  • 28 августа ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму.
  • Днем 28 августа российские оккупанты заявили об атаке беспилотников и ракеты на Крым и что якобы все воздушные цели сбили.

Темы: КрымЧерное моребеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Сейчас плохой момент для переговоров

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
Крым
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Более 80% украинцев не видят победы без возвращения всех территорий
Появился снимок последствий удара по российской базе ПВО в Крыму
Последние новости
01:40
Индия предложила провести виртуальную встречу G20 в ноябре
01:08
Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с Россией
00:38
Нынешнее заявление G20 "могло бы успокоить Москву" - Politico
23:54
По всей Финляндии прошли акции протеста против правительства
23:43
Зеленский: Сейчас плохой момент для переговоров
23:35
Германия предлагает НАТО свою базу для штаба на Балтийском море
23:05
Россияне снова атакуют Украину "Шахедами" с севера
22:43
За прошедшие семь дней имеем продвижение вперед – президент
22:36
Зеленский прокомментировал гибель иностранных волонтеров: Прямое попадание из ПТРК
22:14
Украина рассчитывает использовать F-16 на поле боя уже в феврале – WSJ
Все новости...
Реклама: