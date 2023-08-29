Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Вторник, 29 августа 2023, 12:47
Российское Минобороны заявило, что самолет морской авиации якобы уничтожил украинский беспилотник над Черным морем днем 29 августа.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Детали: Сообщается, что беспилотник якобы уничтожили около 12 часов.
Традиционно никаких доказательств этому оккупанты не предоставили.
Предыстория:
- Ранее источники УП в СБУ сообщили, что 25 августа украинские защитники совместно со спецслужбой нанесли удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ, которая базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. По данным собеседников УП, враг понес потери десятками убитых и раненых.
- 28 августа ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму.
- Днем 28 августа российские оккупанты заявили об атаке беспилотников и ракеты на Крым и что якобы все воздушные цели сбили.