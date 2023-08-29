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Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем

Ирина БалачукВторник, 29 августа 2023, 12:47
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Фото иллюстративное с сайта Укринформ

Российское Минобороны заявило, что самолет морской авиации якобы уничтожил украинский беспилотник над Черным морем днем 29 августа.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Сообщается, что беспилотник якобы уничтожили около 12 часов.

Традиционно никаких доказательств этому оккупанты не предоставили.

Предыстория:

  • Ранее источники УП в СБУ сообщили, что 25 августа украинские защитники совместно со спецслужбой нанесли удар группой дронов по 126 бригаде Черноморского флота РФ, которая базируется в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. По данным собеседников УП, враг понес потери десятками убитых и раненых. 
  • 28 августа ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму.
  • Днем 28 августа российские оккупанты заявили об атаке беспилотников и ракеты на Крым и что якобы все воздушные цели сбили.

Темы: КрымЧерное моребеспилотникивойна
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