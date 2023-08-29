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Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду

"Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 16:21
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
ІВАН БАКАНОВ. ФОТО СБУ

Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов у квітні 2023 року відкрив ФОП і може здавати в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно.

Джерело: розслідування hromadske ""Контора": таємниці Івана Баканова"

Деталі: У розслідуванні також повідомляють, що Баканов, згідно з реєстрами, може займатися науковою та технічною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності, рекламою, дослідженням громадської думки, бухгалтерським обліком і аудитом.

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Крім того, експосадовець може надавати правові послуги. При цьому раніше Баканов отримав адвокатське свідоцтво.

Дослівно: "За даними журналістів hromadske, після звільнення з посади очільника СБУ 18 липня 2022 року Іван Баканов продовжує мешкати у своєму будинку в передмісті Києва, а вільний час присвячує грі у футбол. Тренується ексочільник СБУ у футбольному комплексі "Динамо"".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Баканов очолював Службу безпеки України з серпня 2019-го по липень 2022 року.
  • У лютому 2023 року повідомлялося, що Служба безпеки України провела службову перевірку щодо свого колишнього голови Івана Баканова, але її результати засекречено.
  • 19 липня стало відомо, що Баканов отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавської області.

Теми: БакановСБУ
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