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Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду

"Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 16:21
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
ИВАН БАКАНОВ. ФОТО СБУ

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в апреле 2023 года открыл ФЛП и может сдавать в аренду и эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество.

Источник: расследование hromadske ""Контора": тайны Ивана Баканова"

Детали: В расследовании также сообщают, что Баканов, согласно реестрам, может заниматься научной и технической деятельностью, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, рекламой, исследованием общественного мнения, бухгалтерским учетом и аудитом.

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Кроме того, экс-чиновник может предоставлять правовые услуги. При этом ранее Баканов получил адвокатское свидетельство.

Дословно: "По данным журналистов hromadske, после увольнения с должности главы СБУ 18 июля 2022 года Иван Баканов продолжает жить в своем доме в пригороде Киева, а свободное время посвящает игре в футбол. Тренируется экс-глава СБУ в футбольном комплексе "Динамо"".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Иван Баканов возглавлял Службу безопасности Украины с августа 2019-го по июль 2022 года.
  • В феврале 2023 года сообщалось, что Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении своего бывшего главы Ивана Баканова, но ее результаты засекречены.
  • 19 июля стало известно, что Баканов получил свидетельство адвоката от Совета адвокатов Полтавской области.

Темы: БакановСБУ
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