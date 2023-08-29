Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района

"Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 18:17
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Фото: ГСЧС

Власти Харьковской области сообщили, что из Купянского района с начала обязательной эвакуации - с 9 августа уже вывезли 1433 человека.

Источник: заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в эфире телемарафона

Прямая речь: "ОВА проводит эвакуацию, особенно усиливаем эвакуацию с левого берега, Купянска-Узлового. За вчера, в частности, эвакуированы 24 человека, из них 5 детей.

Реклама:

Всего с 9 августа, с начала обязательной эвакуации, мы эвакуировали около 1433 человек. К сожалению, не все готовы выезжать, даже несмотря на интенсивность обстрелов".

Детали: По словам Семенухи, Купянский район остается в зоне боевых действий, там почти ежедневно раздаются российские обстрелы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию в связи с усилением российских обстрелов. В частности, жителям 37 приближенных к зоне боевых действий населенных пунктов предлагают выехать в Харьков, а дальше по желанию – в другие области Украины.
  • По состоянию на утро 18 августа из Купянского района эвакуировали около 480 человек, власти разрабатывают маршруты эвакуации на случай угрозы оккупации Купянска.
  • Власти 29 августа объявили принудительную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов Запорожской области из-за сложной ситуации с безопасностью.

Темы: эвакуацияХарьковская областьдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские войска еще больше продвинулись в районе Роботино и Клещеевки – ISW

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
эвакуация
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
В двух районах Запорожской области объявят обязательную эвакуацию детей – Верещук
Последние новости
07:12
Враг нанес 87 авиаударов в шести областях и на островах – Генштаб ВСУ
06:38
Байден: На саммите G20 царило согласие относительно мира в Украине
06:13
Лубинец обнародовал механизм возвращения депортированных украинских детей
05:15
Суровикина назначили на новую должность – ISW
05:00
ОбновленоИз-за угрозы была объявлена воздушная тревога на юге Украины
04:22
Россия не эвакуирует раненых и убитых – ISW
03:17
Украинские войска еще больше продвинулись в районе Роботино и Клещеевки – ISW
02:39
Блинкен назвал Starlink "жизненно важным инструментом"
02:08
В России заявили об атаке беспилотников на Белгородскую область
01:40
Индия предложила провести виртуальную встречу G20 в ноябре
Все новости...
Реклама: