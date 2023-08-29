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Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района

"Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 18:17
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Фото: ГСЧС

Власти Харьковской области сообщили, что из Купянского района с начала обязательной эвакуации - с 9 августа уже вывезли 1433 человека.

Источник: заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в эфире телемарафона

Прямая речь: "ОВА проводит эвакуацию, особенно усиливаем эвакуацию с левого берега, Купянска-Узлового. За вчера, в частности, эвакуированы 24 человека, из них 5 детей.

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Всего с 9 августа, с начала обязательной эвакуации, мы эвакуировали около 1433 человек. К сожалению, не все готовы выезжать, даже несмотря на интенсивность обстрелов".

Детали: По словам Семенухи, Купянский район остается в зоне боевых действий, там почти ежедневно раздаются российские обстрелы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию в связи с усилением российских обстрелов. В частности, жителям 37 приближенных к зоне боевых действий населенных пунктов предлагают выехать в Харьков, а дальше по желанию – в другие области Украины.
  • По состоянию на утро 18 августа из Купянского района эвакуировали около 480 человек, власти разрабатывают маршруты эвакуации на случай угрозы оккупации Купянска.
  • Власти 29 августа объявили принудительную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов Запорожской области из-за сложной ситуации с безопасностью.

Темы: эвакуацияХарьковская областьдети
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