Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района

Власти Харьковской области сообщили, что из Купянского района с начала обязательной эвакуации - с 9 августа уже вывезли 1433 человека.

Источник: заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха в эфире телемарафона

Прямая речь: "ОВА проводит эвакуацию, особенно усиливаем эвакуацию с левого берега, Купянска-Узлового. За вчера, в частности, эвакуированы 24 человека, из них 5 детей.

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Всего с 9 августа, с начала обязательной эвакуации, мы эвакуировали около 1433 человек. К сожалению, не все готовы выезжать, даже несмотря на интенсивность обстрелов".

Детали: По словам Семенухи, Купянский район остается в зоне боевых действий, там почти ежедневно раздаются российские обстрелы.

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