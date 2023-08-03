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Кремль намагається замовчувати невдачі РФ на війні, щоб не сіяти паніку – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 3 серпня 2023, 04:46
Кремль намагається замовчувати невдачі РФ на війні, щоб не сіяти паніку – ISW
ілюстративне фото з Telegram колаборанта Сальдо: Чонгарський міст після удару ЗСУ 22 червня

Кремль став ще більш чутливим до суперечок, які виникають у російському інфопросторі між впливовими медіаперсонами та "воєнкорами" з приводу повідомлень про невдачі у Криму та на війні в Україні, і намагається стримати паніку.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: У звіті зазначають, що суперечка між відомими персонами в російському інформаційному просторі підкреслює чутливість Кремля до повідомлень про невдачі в Криму зокрема і, можливо, в Україні загалом, а також ще більше оголила лінії розколу всередині спільноти "воєнкорів".

Один з російських про-військових блогерів 2 серпня звинуватив інших "воєнкорів", які критикували російське ведення війни, назвавши їх "імбецилами", які підтримують "провокаційні публікації" і "шалену критику (Міністерства оборони Росії – ред.)". Це сталося після того, як "воєнкори" розмістили зображення наслідків нещодавніх українських ударів під Севастополем і на Чонгарському мосту.

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Така інформація, як припускають деякі джерела, може " безвідповідально посіяти паніку".

На думку аналітиків, така суперечка свідчить про те, що питання ударів по Криму є виразно дражливою точкою в провійськовому російському інформаційному просторі.

ISW нагадує, що після удару Сил оборони по Чонгарському мосту 29 липня переважна більшість російських "воєнкорів" зберігала мовчання.

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"Вищі ешелони російського військового командування могли давати вказівки "воєнкорам" мовчати про проблеми, в яких можна прямо звинуватити російське військове командування", – ідеться в огляді.

Експерти вказують і на те, що командувач Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Михайло Теплінський оголосив про формування двох нових полків ПДВ та відновлення 104-ї дивізії ПДВ до кінця 2023 року.

В огляді прийшли до висновку, що заява Теплінського свідчить про те, що він зберігає свою позицію і публічну підтримку МО Росії після чуток про його арешт, можливо, через його зв'язки з групою "Вагнера", всередині липня.

Також фахівці звернули увагу на те, що Міністерство оборони Росії офіційно надало зброю і транспортні засоби цивільним особам Бєлгородської і Курської областей 2 серпня.

"Неодноразове виділення додаткових військових ресурсів у Бєлгородську та Курську області свідчить про те, що Кремль дедалі більше занепокоєний продовженням ударів на російському кордоні з Україною", – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, за повідомленнями, просунулися вперед під Бахмутом 2 серпня.

Ключові висновки ISW за 2 серпня:

  • Суперечка між відомими особами в російському інформаційному просторі підкреслює чутливість Кремля до повідомлень про невдачі Росії в Криму зокрема і, можливо, в Україні загалом, а також ще більше оголила лінії розлому всередині спільноти так званих воєнкорів. Ця суперечка, а також звинувачення, що її супроводжують, свідчать про те, що питання ударів по Криму є подразливою точкою у провійськовому російському інформаційному просторі.
  • Вищі ешелони російського військового командування, можливо, давали вказівки "воєнкорам" мовчати про проблеми, в яких можна прямо звинуватити російське військове командування.
  • У ніч з 1 на 2 серпня російські війська завдали удару з безпілотника, який знищив портову інфраструктуру в Одеській області, в тому числі 40 000 тонн зерна.
  • Командувач Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Михайло Теплінський оголосив про формування двох нових полків ПДВ та відновлення 104-ї дивізії ПДВ до кінця 2023 року. Заява Теплінського свідчить про те, що він зберігає свою позицію і публічну підтримку МО РФ після чуток про його арешт в середині липня, можливо, через його зв'язки з групою "Вагнера".
  • Міністерство оборони Росії 2 серпня офіційно надало зброю і техніку силам територіальної оборони Бєлгородської і Курської областей, перерозподіливши звичайні військові активи в рамках зусиль Кремля, спрямованих на неухильне розширення можливостей внутрішньої безпеки Росії після збройного заколоту "ПВК Вагнера", що стався 24 червня.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, за повідомленнями, 2 серпня просунулися вперед під Бахмутом.
  • Українські війська проводили наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, за повідомленнями, просунулися вперед у районі Бахмута.
  • Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове, під Кремінною, навколо Бахмута, а також на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися вперед на деяких ділянках.
  • Путін просунув кремлівський наратив про "Новоросію" і оголосив 2 серпня про ініціативи російського уряду щодо постачання книжок на окуповані території України.

Теми: війнаРосія
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