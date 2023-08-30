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Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ

Середа, 30 серпня 2023, 04:18
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
БпЛА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі була здійснена масована атака дронів у Центральному федеральному окрузі, один із них, який летів на Москву, нібито збили в Рузькому районі.

Джерело: Собянін у Телеграм

Пряма мова: "Сьогодні вночі було здійснено спробу масованої атаки безпілотників у Центральному федеральному окрузі".

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За його словами, один із БпЛА, що прямував до Москви, було знищено силами ППО в Рузькому районі.

Традиційно російська влада заявляє, що "попередньо постраждалих і руйнувань немає". Проте "екстрені служби працюють на місці події".

Що передувало: Чотири літаки Іл-76 були пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників.

ВІДЕО ДНЯ

Російське Міноборони заявило, що в середу вночі були збиті дрони над Брянською, Орловською, Калузькою, Рязанською областями.

Теми: Росіябезпілотники
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