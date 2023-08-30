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Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ

Среда, 30 августа 2023, 04:18
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
дрон, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью была осуществлена массированная атака дронов в Центральном федеральном округе, один из них, который летел на Москву, якобы сбили в Рузском районе.

Источник: Собянин в Телеграмм

Прямая речь: "Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе".

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По его словам, один из БпЛА, направлявшийся в Москву, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе.

Традиционно российские власти заявляют, что "предварительно пострадавших и разрушений нет". Однако "экстренные службы работают на месте происшествия".

Что предшествовало: Четыре самолета Ил-76 были повреждены на военном аэродроме в Пскове в результате атаки беспилотников

ВИДЕО ДНЯ

Российское Минобороны заявило, что в среду ночью были сбиты дроны над Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской областями.

Темы: Росcиябеспилотники
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