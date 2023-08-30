Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
Середа, 30 серпня 2023, 06:32
Вночі та вранці 30 серпня ППО знищила понад 20 ворожих цілей у повітряному просторі Києва.
Джерело: голова КМВА Сергій Попко
Пряма мова: "Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет".
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Деталі: Спершу росіяни застосували ударні БпЛА (за попередніми даними, баражуючі боєприпаси "Shahed").
Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків.
Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.
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Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.
У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах.
Крім того, загинули люди.