Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА

Вночі та вранці 30 серпня ППО знищила понад 20 ворожих цілей у повітряному просторі Києва.

Джерело: голова КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет".

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Деталі: Спершу росіяни застосували ударні БпЛА (за попередніми даними, баражуючі боєприпаси "Shahed").

Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків.

Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

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Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах.

Крім того, загинули люди.