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Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА

Ольга Глущенко Середа, 30 серпня 2023, 06:32
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Вночі та вранці 30 серпня ППО знищила понад 20 ворожих цілей у повітряному просторі Києва.

Джерело: голова КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет".

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Деталі: Спершу росіяни застосували ударні БпЛА (за попередніми даними, баражуючі боєприпаси "Shahed").

Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків.

Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.

У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах.

Крім того, загинули люди.

Теми: КиївППОбезпілотникиракетний удар
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