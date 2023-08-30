Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА

Ольга ГлущенкоСреда, 30 августа 2023, 06:32
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью и утром 30 августа ПВО уничтожила более 20 вражеских целей в воздушном пространстве Киева.

Источник: председатель КГВА Сергей Попко

Прямая речь: "Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не испытывал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет".

Реклама:

Детали: Сначала россияне применили ударные БПЛА (по предварительным данным, барражирующие боеприпасы "Shahed").

Несколько групп дронов направлялись на Киев с разных направлений.

Вскоре на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс.

ВИДЕО ДНЯ

В общем, силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей.

В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

Кроме того, погибли люди.

Темы: КиевПВОбеспилотникиракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Маск нашел оправдание своей позиции по РФ: Конгресс США не объявлял войну России

Почти 80% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в Кабмине и ВА

Украина и Германия намерены построить ветровую электростанцию вокруг ЧАЭС

фотоВ Москве снова установили памятник "чекисту номер один" Дзержинскому

фото, видеоГУР показало кадры спецоперации на "вышках Бойко"

фотоЭкс-милиционер под прикрытием "детективного агентства" торговал данными из государственных баз

Все новости...
Киев
Ракетная атака на Киев: погибли два человека
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
В Киеве и области работала ПВО
Последние новости
18:41
Коррупция и дорогие лекарства: украинцы назвали основные проблемы в области здравоохранения
18:25
Apple продлила соглашение с Qualcomm на поставку чипов еще на три года
18:14
В НАТО не видят, чтобы Россия хотела напасть на страну-члена Альянса
18:12
Маск нашел оправдание своей позиции по РФ: Конгресс США не объявлял войну России
18:06
фотоТелескоп Хаббл сфотографировал галактику в созвездии Секстант
17:59
Украинцы считают коррупцию главным препятствием для предпринимательства – опрос
17:48
Венецианский кинофестиваль назвал победителей
17:45
Кулеба о немецких ракетах Taurus для Украины: "Это лишь вопрос времени"
17:42
видеоВ Одесской области чиновники продавали "удостоверение моряка" уклонистам – СБУ
17:38
Российский суд заочно арестовал мэра Днепра Филатова
Все новости...
Реклама: