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Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА

Ольга ГлущенкоСреда, 30 августа 2023, 06:32
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью и утром 30 августа ПВО уничтожила более 20 вражеских целей в воздушном пространстве Киева.

Источник: председатель КГВА Сергей Попко

Прямая речь: "Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не испытывал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет".

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Детали: Сначала россияне применили ударные БПЛА (по предварительным данным, барражирующие боеприпасы "Shahed").

Несколько групп дронов направлялись на Киев с разных направлений.

Вскоре на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс.

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В общем, силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей.

В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

Кроме того, погибли люди.

Темы: КиевПВОбеспилотникиракетный удар
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