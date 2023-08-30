На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
Середа, 30 серпня 2023, 16:35
Російська армія зруйнувала дитячий садок у селі Миколаївка Тягинської громади.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно: "На фото – руїни дитсадка у селі Миколаївка Тягинської громади. Це черговий освітній заклад, зруйнований російською армією на Херсонщині. Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали".
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