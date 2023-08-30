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На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок

"Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 16:35
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
Російська армія зруйнувала дитсадок на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

Російська армія зруйнувала дитячий садок у селі Миколаївка Тягинської громади.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно: "На фото – руїни дитсадка у селі Миколаївка Тягинської громади. Це черговий освітній заклад, зруйнований російською армією на Херсонщині. Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали".

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  • 29 серпня Росіяни поранили 75-річного чоловіка у селі Ольгівка на Херсонщині. Також на ворожій міні смертельно підірвався тракторист.
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Теми: Херсонська областьвійнаосвіта
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