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В Херсонской области россияне разрушили детсад

"Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 16:35
В Херсонской области россияне разрушили детсад
Российская армия разрушила детсад в Херсонской области. Фото: Херсонская ОГА

Российская армия разрушила детский сад в селе Николаевка Тягинской громады.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "На фото – руины детсада в селе Николаевка Тягинской громады. Это очередное образовательное учреждение, разрушенное российской армией на Херсонщине. В результате этого обстрела люди не пострадали".

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Предыстория:

  • 29 августа Россияне ранили 75-летнего мужчину в селе Ольговка в Херсонской области. Также на вражеской мине смертельно подорвался тракторист.
  • Во вторник Воины Вооруженных сил Украины подняли флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области – над зданиями в поселении Дачи, что сейчас является "серой зоной".

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Темы: Херсонская областьвойнаобразование
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