В Херсонской области россияне разрушили детсад
Среда, 30 августа 2023, 16:35
Российская армия разрушила детский сад в селе Николаевка Тягинской громады.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно: "На фото – руины детсада в селе Николаевка Тягинской громады. Это очередное образовательное учреждение, разрушенное российской армией на Херсонщине. В результате этого обстрела люди не пострадали".
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Предыстория:
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