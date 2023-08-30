В Херсонской области россияне разрушили детсад

Российская армия разрушила детский сад в селе Николаевка Тягинской громады.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "На фото – руины детсада в селе Николаевка Тягинской громады. Это очередное образовательное учреждение, разрушенное российской армией на Херсонщине. В результате этого обстрела люди не пострадали".

Реклама:

Предыстория:

29 августа Россияне ранили 75-летнего мужчину в селе Ольговка в Херсонской области. Также на вражеской мине смертельно подорвался тракторист.

Во вторник Воины Вооруженных сил Украины подняли флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области – над зданиями в поселении Дачи, что сейчас является "серой зоной".