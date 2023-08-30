Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що за допомогою хабарів і сумнівних рішень ВЛК тисячі осіб виїхали за кордон і що хабарників будуть притягувати до відповідальності.
Джерело: Зеленський під час вечірнього відеозвернення 30 серпня
Пряма мова президента: "Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків.
Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК".
Деталі: За словами Зеленського, абсолютно зрозуміло, що це були корумповані рішення, про що свідчать також кримінальні провадження щодо працівників ВЛК та МСЕК.
"Вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні докази. В закритому режимі це представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати", − наголосив президент.
Деталі: Він додав, що окремо проаналізують і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки сумнівним рішенням ВЛК, зокрема, завдяки рішенням тих, хто "вже спійманий на хабарях".
За словами Зеленського, ідеться "щонайменше про тисячі осіб".
Передісторія:
- На початку серпня голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що агентство розпочало моніторинг способу життя 135 військкомів з 1 795 по всій Україні.
- 8 серпня ДБР повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.
- 11 серпня Зеленський повідомив, що на засіданні РНБО вирішили звільнити всіх обласних військкомів.