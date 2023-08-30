Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за допомогою хабарів і сумнівних рішень ВЛК тисячі осіб виїхали за кордон і що хабарників будуть притягувати до відповідальності.

Джерело: Зеленський під час вечірнього відеозвернення 30 серпня

Пряма мова президента: "Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків.

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Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК".

Деталі: За словами Зеленського, абсолютно зрозуміло, що це були корумповані рішення, про що свідчать також кримінальні провадження щодо працівників ВЛК та МСЕК.

"Вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні докази. В закритому режимі це представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати", − наголосив президент.

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Деталі: Він додав, що окремо проаналізують і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки сумнівним рішенням ВЛК, зокрема, завдяки рішенням тих, хто "вже спійманий на хабарях".

За словами Зеленського, ідеться "щонайменше про тисячі осіб".

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