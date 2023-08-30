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Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский

Ирина БалачукСреда, 30 августа 2023, 23:49
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что с помощью взяток и сомнительных решений ВВК тысячи человек выехали за границу и что взяточников будут привлекать к ответственности.

Источник: Зеленский во время вечернего видеообращения 30 августа

Прямая речь президента: "Сейчас идет проверка военно-врачебных комиссий по всей стране. Скоро правоохранители ее завершат. И уже есть несколько выводов.

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Нужно проверить значительный массив решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты после 24 февраля. Сегодня на СНБО была представлена соответствующая статистика. Есть примеры областей, где после февраля прошлого года в десять раз возросло количество снятия с воинского учета с помощью решения ВВК".

Детали: По словам Зеленского, совершенно понятно, что это были коррумпированные решения, о чем свидетельствуют также уголовные производства в отношении работников ВВК и МСЭК.

"Уже есть четко установленные правоохранителями необоснованные решения ВВК. Зафиксированы конкретные доказательства. В закрытом режиме это представлено. Разные регионы страны, разные ТЦК, разные должностные лица. Взятки от 3 до 15 тысяч долларов. Будут отвечать", − подчеркнул президент.

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Детали: Он добавил, что отдельно проанализируют и перечень тех, кто уехал за границу благодаря сомнительным решением ВВК, в частности, благодаря решению тех, кто "уже пойман на взятках".

По словам Зеленского, речь идет "по меньшей мере о тысячах человек".

Предыстория:

  • В начале августа глава НАПК Александр Новиков сообщил, что агентство начало мониторинг образа жизни 135 военкомов с 1795 по всей Украине.
  • 8 августа ГБР сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ГБР расследует уже 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, 15 обвинительных актов уже пошли в суд.
  • 11 августа Зеленский, что на заседании СНБО решили уволить всех областных военкомов.

Темы: Зеленскийвоинский учеткоррупция
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