Убийство в Днепре: возбудили дело о посягательстве на жизнь патрульных

Полицейские открыли производство по факту посягательства на жизнь патрульных во время стычки в Днепре 29 августа, в которой правоохранитель смертельно ранил пьяного нарушителя во время драки.

Источник: пресс-служба полиции

Детали: Полиция сообщает, что обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Обновлено: Как свидетельствует фрагмент видео, которое очевидно снимал сын нарушителя на телефон, женщина-спутница нарушителя, которая отказывалась выйти из машины, и которую правоохранители вытащили силой, в какой-то момент напала на патрульную сзади и удерживала ее.

Інцидент у Дніпрі. Фрагмент відео, на якому видно, що супутниця п'яного порушника напала на патрульну. pic.twitter.com/aMo7X4n3Zm ВИДЕО ДНЯ August 31, 2023

Справка: За посягательство на жизнь сотрудника полиции предусмотрено наказание от 9-ти до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Предыстория: