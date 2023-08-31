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Убийство в Днепре: возбудили дело о посягательстве на жизнь патрульных

Татьяна Лозовенко, Валентина РоманенкоЧетверг, 31 августа 2023, 18:27
Убийство в Днепре: возбудили дело о посягательстве на жизнь патрульных
ФОТО: МВС

Полицейские открыли производство по факту посягательства на жизнь патрульных во время стычки в Днепре 29 августа, в которой правоохранитель смертельно ранил пьяного нарушителя во время драки.

Источник: пресс-служба полиции 

Детали: Полиция сообщает, что обстоятельства инцидента устанавливаются. 

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Обновлено: Как свидетельствует фрагмент видео, которое очевидно снимал сын нарушителя на телефон, женщина-спутница нарушителя, которая отказывалась выйти из машины, и которую правоохранители вытащили силой, в какой-то момент напала на патрульную сзади и удерживала ее.

Справка: За посягательство на жизнь сотрудника полиции предусмотрено наказание от 9-ти до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Предыстория:

  • 29 августа в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину. По предварительной информации, полицейские остановили автомобиль после нарушения ПДД. По требованию выйти из авто, где находились несовершеннолетние дети, водитель и пассажирка отказались. Правоохранители начали силой вытаскивать из авто женщину, которая пересела на водительское сиденье.
  • Мужчина вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители использовали газовый баллончик, но мужчина продолжил сопротивляться. Во время драки полицейский применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте. Сейчас назначено служебное расследование. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей.
  • В крови мужчины, погибшего в Днепре во время столкновения с полицейскими, обнаружили 2,48 промилле алкоголя, что соизмеримо с употреблением около бутылки водки.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал к взвешенному, согласно нормам законодательства, подходу в оценке ситуации в Днепре.
  • Позже патрульная полиция опубликовала видео из Днепра, которое демонстрирует нарушение правил дорожного движения автомобилем Jaguar 29 августа

Темы: Днепрполиция
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