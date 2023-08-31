Ділки хотіли продати танкові двигуни для ЗСУ втричі дорожче ринкової вартості - СБУ

Українські бізнесмени намагалися продати партію танкових двигунів до Збройних сил України за штучно завищеною вартістю.

Джерело: СБУ

Деталі: Вітчизняні підприємці намагалися продати Міністерству оборони України 80 танкових двигунів за ціною понад 77 млн грн. При цьому ринкова вартість цих двигунів майже 24 млн грн.

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СБУ

Під час обшуків складського приміщення у фігурантів справи вилучено танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також виявлено прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.

Правоохоронці заблокували оборудку і не допустили розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах.

Дослівно: "У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності".

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Деталі: Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Вилучені двигуни та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передано на потреби ЗСУ.

СБУ

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