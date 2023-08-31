Ділки хотіли продати танкові двигуни для ЗСУ втричі дорожче ринкової вартості - СБУ
Українські бізнесмени намагалися продати партію танкових двигунів до Збройних сил України за штучно завищеною вартістю.
Джерело: СБУ
Деталі: Вітчизняні підприємці намагалися продати Міністерству оборони України 80 танкових двигунів за ціною понад 77 млн грн. При цьому ринкова вартість цих двигунів майже 24 млн грн.
Під час обшуків складського приміщення у фігурантів справи вилучено танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також виявлено прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.
Правоохоронці заблокували оборудку і не допустили розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах.
Дослівно: "У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності".
Деталі: Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Вилучені двигуни та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передано на потреби ЗСУ.
Передісторія:
- Міністерство оборони супроводжує низка скандалів навколо закупівель для ЗСУ. 10 серпня видання "Дзеркало тижня" опублікувало розслідування про те, що в 2022 році турецька компанія "Vector avia" продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових. У супровідних документах на одну з партій 4900 "камуфляжних" курток вартістю 142 тисяч доларів перетворилися на 4900 "зимових вітрозахисних" курток за 421 тисячу доларів, а кожна куртка здорожчала з 29 до 86 доларів.
- На засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України розповіли, що при скандальній закупці курток і штанів для ЗСУ була задіяна схема поламаного інвойса, а фірма-постачальник, імовірно, була створена спеціально під цю поставку.
- 28 серпня стало відомо, що у 2022 році Міноборони уклало низку контрактів із польською компанією "Alfa" про постачання різного виду озброєння та боєприпасів, проте фірма не виконала своїх зобов'язань та станом на 2023 рік заборгувала МОУ більше 3,5 млрд гривень.