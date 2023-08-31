Делки хотели продать танковые двигатели для ВСУ втрое дороже рыночной стоимости - СБУ
Украинские бизнесмены пытались продать партию танковых двигателей для Вооруженных сил Украины по искусственно завышенной стоимости.
Источник: СБУ
Детали: Отечественные предприниматели пытались продать Министерству обороны Украины 80 танковых двигателей по цене более 77 млн грн. При этом рыночная стоимость этих двигателей почти 24 млн грн.
Во время обысков складского помещения у фигурантов дела изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.
Правоохранители заблокировали сделку и не допустили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.
Дословно: "В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности".
Детали: Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Изъятые двигатели и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ.
Предыстория:
- Министерство обороны сопровождает ряд скандалов вокруг закупок для ВСУ. 10 августа издание "Зеркало недели" опубликовало расследование о том, что в 2022 году турецкая компания "Vector avia" продала летние куртки для ВСУ под видом зимних. В сопроводительных документах на одну из партий 4900 "камуфляжных" курток стоимостью 142 тысяч долларов превратились в 4900 "зимних ветрозащитных" курток за 421 тысячу долларов, а каждая куртка подорожала с 29 до 86 долларов.
- На заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины рассказали, что при скандальной закупке курток и штанов для ВСУ была задействована схема поломанного инвойса, а фирма-поставщик, вероятно, была создана специально под эту поставку.
- 28 августа стало известно, что в 2022 году Минобороны заключило ряд контрактов с польской компанией "Alfa" о поставках различного вида вооружения и боеприпасов, однако фирма не выполнила своих обязательств и по состоянию на 2023 год задолжала МОУ более 3,5 млрд гривен.