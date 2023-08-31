Делки хотели продать танковые двигатели для ВСУ втрое дороже рыночной стоимости - СБУ

Украинские бизнесмены пытались продать партию танковых двигателей для Вооруженных сил Украины по искусственно завышенной стоимости.

Источник: СБУ

Детали: Отечественные предприниматели пытались продать Министерству обороны Украины 80 танковых двигателей по цене более 77 млн грн. При этом рыночная стоимость этих двигателей почти 24 млн грн.

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СБУ

Во время обысков складского помещения у фигурантов дела изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.

Правоохранители заблокировали сделку и не допустили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.

Дословно: "В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности".

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Детали: Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Изъятые двигатели и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ.

СБУ

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