Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Делки хотели продать танковые двигатели для ВСУ втрое дороже рыночной стоимости - СБУ

"Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 16:29
Делки хотели продать танковые двигатели для ВСУ втрое дороже рыночной стоимости - СБУ
СБУ

Украинские бизнесмены пытались продать партию танковых двигателей для Вооруженных сил Украины по искусственно завышенной стоимости.

Источник: СБУ

Детали: Отечественные предприниматели пытались продать Министерству обороны Украины 80 танковых двигателей по цене более 77 млн грн. При этом рыночная стоимость этих двигателей почти 24 млн грн.

Реклама:
СБУ
СБУ

Во время обысков складского помещения у фигурантов дела изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.

Правоохранители заблокировали сделку и не допустили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.

Дословно: "В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Изъятые двигатели и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ.

СБУ
СБУ

Предыстория:

  • Министерство обороны сопровождает ряд скандалов вокруг закупок для ВСУ. 10 августа издание "Зеркало недели" опубликовало расследование о том, что в 2022 году турецкая компания "Vector avia" продала летние куртки для ВСУ под видом зимних. В сопроводительных документах на одну из партий 4900 "камуфляжных" курток стоимостью 142 тысяч долларов превратились в 4900 "зимних ветрозащитных" курток за 421 тысячу долларов, а каждая куртка подорожала с 29 до 86 долларов.
  • На заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины рассказали, что при скандальной закупке курток и штанов для ВСУ была задействована схема поломанного инвойса, а фирма-поставщик, вероятно, была создана специально под эту поставку.
  • 28 августа стало известно, что в 2022 году Минобороны заключило ряд контрактов с польской компанией "Alfa" о поставках различного вида вооружения и боеприпасов, однако фирма не выполнила своих обязательств и по состоянию на 2023 год задолжала МОУ более 3,5 млрд гривен.

Темы: МинобороныВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Севастополе – взрывы и масштабный пожар, оккупанты говорят о ракетной атаке

РФ покупает детали для самолетов через "дружественные" страны: в лидерах ОАЭ, Китай и Турция

Обновление зарядки и новый дизайн: Apple представила новую линейку iPhone 15

Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022 года

Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области - Генштаб

Обнародованы предложения Зеленского к законопроекту о восстановлении декларирования

Все новости...
Минобороны
Оккупанты держат в яме и почти не кормят своих военных, которые отказались идти в бой − Маляр
Новый глава Минобороны Британии пообещал поддерживать Украину
Резникова уволят в ближайшее время - источники
Последние новости
05:16
Ночная атака в Одесской области: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших
04:48
В России вновь заговорили о мобилизации сотен тысяч резервистов и контрактников – ISW
03:47
видеоВ Севастополе – взрывы и масштабный пожар, оккупанты говорят о ракетной атаке
03:20
Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США
03:10
ОбновленоВоздушники сообщали о ракетной угрозе на юге
02:58
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
02:30
Зеленский уволил начальника Управления работы с личным составом СБУ
01:52
Наводнения и обвал дамб в Ливии: СМИ сообщают о более 5 тысячах погибших
01:12
Блинкен и Бербок обсудят усиление украинской ПВО – Госдеп
00:32
ОбновленоНа Одесскую область волнами летели вражеские БпЛА – Воздушные силы
Все новости...
Реклама: