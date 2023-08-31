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Делки хотели продать танковые двигатели для ВСУ втрое дороже рыночной стоимости - СБУ

"Украинская правда"Четверг, 31 августа 2023, 16:29
Делки хотели продать танковые двигатели для ВСУ втрое дороже рыночной стоимости - СБУ
СБУ

Украинские бизнесмены пытались продать партию танковых двигателей для Вооруженных сил Украины по искусственно завышенной стоимости.

Источник: СБУ

Детали: Отечественные предприниматели пытались продать Министерству обороны Украины 80 танковых двигателей по цене более 77 млн грн. При этом рыночная стоимость этих двигателей почти 24 млн грн.

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СБУ
СБУ

Во время обысков складского помещения у фигурантов дела изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.

Правоохранители заблокировали сделку и не допустили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.

Дословно: "В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности".

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Детали: Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Изъятые двигатели и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ.

СБУ
СБУ

Предыстория:

  • Министерство обороны сопровождает ряд скандалов вокруг закупок для ВСУ. 10 августа издание "Зеркало недели" опубликовало расследование о том, что в 2022 году турецкая компания "Vector avia" продала летние куртки для ВСУ под видом зимних. В сопроводительных документах на одну из партий 4900 "камуфляжных" курток стоимостью 142 тысяч долларов превратились в 4900 "зимних ветрозащитных" курток за 421 тысячу долларов, а каждая куртка подорожала с 29 до 86 долларов.
  • На заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины рассказали, что при скандальной закупке курток и штанов для ВСУ была задействована схема поломанного инвойса, а фирма-поставщик, вероятно, была создана специально под эту поставку.
  • 28 августа стало известно, что в 2022 году Минобороны заключило ряд контрактов с польской компанией "Alfa" о поставках различного вида вооружения и боеприпасов, однако фирма не выполнила своих обязательств и по состоянию на 2023 год задолжала МОУ более 3,5 млрд гривен.

Темы: МинобороныВооруженные силы
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