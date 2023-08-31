Зеленский пойдет на выборы, если они будут во время войны: "Не брошу государство"

Владимир Зеленский будет снова баллотироваться в президенты, если выборы состоятся в 2024 году во время войны, хотя перед этой каденцией хотел ограничиться одним сроком.

Источник: Владимир Зеленский в интервью португальскому общественному телевидению RTP, цитирует BBC News Україна

Прямая речь: "В 2024 году, если будет продолжаться война и если выборы будут проходить, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае".

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Детали: Перед выборами 2019 года Зеленский обещал в своей программе, что идет на один срок и не будет баллотироваться во второй раз. Хотя два года назад, в 2021 году, он готовился к выборам.

А недавно президент сказал, что для выборов в 2024 году нужны законодательные изменения, немалые средства от партнеров и международные наблюдатели в окопах.

В интервью португальскому медиа Зеленский уточнил некоторые условия для проведения выборов. Он повторил, что проведение таких выборов должны оплатить западные партнеры, что нужно решить вопрос безопасности в Украине и условий голосования для беженцев.

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Прямая речь: "Если это выборы, то они должны быть на нашей территории, чтобы военные имели возможность проголосовать, на первой линии, поэтому нам нужны наблюдатели со всего мира. Хочу, чтобы все было по закону, прозрачно и демократично, как это произошло на выборах, когда я стал президентом. Когда все сказали: чистые выборы. Я не хочу это потерять...

Не имеем права потерять людей, которые поехали как беженцы за границу. У них должна быть инфраструктура, чтобы отдать свой голос за кандидатов.

Россия также поднимает эту тему относительно выборов. Мы должны сделать, чтобы не было рисков бомбардировки, они конечно будут, но должны сделать, чтобы люди на участках были защищены".

Справка: Согласно Конституции, очередные парламентские выборы должны были состояться в Украине осенью 2023 года, а президентские – в марте 2024 года. Однако законодательство и Конституция Украины запрещает проводить выборы в условиях военного положения.

Представители Запада выступают за то, чтобы Украина таки провела выборы вовремя, несмотря на войну.

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