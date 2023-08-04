РФ за допомогою "Вагнера" може підкорити цілий регіон Африки – президент Нігеру

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого минулого тижня скинули з посади, вважає, що Росія може підім’яти під себе цілий регіон Африки за допомогою "Вагнера".

Джерело: Мохамед Базум у колонці в Washington Post

Пряма мова: "Сахель Нігеру є останнім бастіоном поваги до прав людини на тлі авторитарних рухів, що охопили деяких наших сусідів. Хоча ця спроба перевороту є трагедією для нігерійців, її успіх матиме руйнівні наслідки далеко за межами нашої країни.

На запрошенн змовників та їхніх регіональних союзників весь центральний регіон Сахелю може потрапити під російський вплив через групу Вагнера, чий жорстокий тероризм був повною мірою продемонстрований в Україні".

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Деталі: Водночас від вважає, що ситуація з безпекою в Нігері значно краща, ніж у Малі і Буркіна-Фасо, уряди яких, встановлені в результаті військового перевороту, підтримують незаконні заколоти.

Пряма мова: "Замість того, щоб вирішувати проблеми безпеки шляхом зміцнення власного потенціалу, вони наймають злочинних російських найманців, таких як "Вагнер", за рахунок прав і гідності свого народу".

Довідково: Центральний Сахель – регіон Африки, що включає територію Буркіна-Фасо, Малі та Нігер.

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Мапа з сайту globalr2p.org

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