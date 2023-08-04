РФ за допомогою "Вагнера" може підкорити цілий регіон Африки – президент Нігеру
Президент Нігеру Мохамед Базум, якого минулого тижня скинули з посади, вважає, що Росія може підім’яти під себе цілий регіон Африки за допомогою "Вагнера".
Джерело: Мохамед Базум у колонці в Washington Post
Пряма мова: "Сахель Нігеру є останнім бастіоном поваги до прав людини на тлі авторитарних рухів, що охопили деяких наших сусідів. Хоча ця спроба перевороту є трагедією для нігерійців, її успіх матиме руйнівні наслідки далеко за межами нашої країни.
На запрошенн змовників та їхніх регіональних союзників весь центральний регіон Сахелю може потрапити під російський вплив через групу Вагнера, чий жорстокий тероризм був повною мірою продемонстрований в Україні".
Деталі: Водночас від вважає, що ситуація з безпекою в Нігері значно краща, ніж у Малі і Буркіна-Фасо, уряди яких, встановлені в результаті військового перевороту, підтримують незаконні заколоти.
Пряма мова: "Замість того, щоб вирішувати проблеми безпеки шляхом зміцнення власного потенціалу, вони наймають злочинних російських найманців, таких як "Вагнер", за рахунок прав і гідності свого народу".
Довідково: Центральний Сахель – регіон Африки, що включає територію Буркіна-Фасо, Малі та Нігер.
Передісторія:
- У червні минулого року стало відомо, російська приватна військова компанія "Ваґнер" на чолі з олігархом Євгенієм Пригожиним добувають золото в шахтах Судану, аби незаконно поповнити російські золотовалютні резерви й пом’якшити ефект економічних санкцій Заходу на російську економіку.
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У січні цього року з'явилася інформація, що група "Вагнер" розширює свої проекти з видобутку корисних копалин в Центральноафриканській Республіці, щоб, зокрема, фінансувати війну проти України.
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У березні цього року Bloomberg повідомляв, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готується згорнути військові дії своїх найманців в Україні та перключити увагу на Африку.
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Після заколоту Пригожина в Росії, вагнерівці, згідно з публічними заявами російської та білоруської сторін, перебазувалися в Білорусь, принамні частина з них.
- Водночас очільник української розвідки Кирило Буданов вважає "ПВК Вагнер" буде поступово передислоковуватися до Африки.
- В кінці червня WSJ повідомляло, що Росія намагається запевнити країни Африки та Близького Сходу, що після заколоту Кремль зможе взяти під контроль сили "Вагнера", які "працюють" на цих континентах.