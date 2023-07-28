Дискваліфікація Харлан: МОК закликав міжнародні федерації бути чутливими до змагань між українцями і росіянами

Ольга Харлан на чемпіонаті світу з фехтування. ФОТО GETTY IMAGES

Після дискваліфікації української фехтувальниці Ольги Харлан з чемпіонату світу з фехтування Міжнародний олімпійський комітет заявив про солідарність з українськими спортсменами та закликав міжнародні федерації проявляти чутливість, коли змагаються українські та російські спортсмени, які виступають у нейтральному статусі.

Джерело: заява МОК, яку цитує AFP

Дослівно: "Ми закликаємо міжнародні федерації розглядати ситуації, пов'язані з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем чутливості.

Ми продовжуємо бути повністю солідарними з українськими спортсменами".

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Що цьому передувало: