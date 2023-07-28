Дискваліфікація Харлан: МОК закликав міжнародні федерації бути чутливими до змагань між українцями і росіянами

Ольга Харлан на чемпіонаті світу з фехтування. ФОТО GETTY IMAGES

Після дискваліфікації української фехтувальниці Ольги Харлан з чемпіонату світу з фехтування Міжнародний олімпійський комітет заявив про солідарність з українськими спортсменами та закликав міжнародні федерації проявляти чутливість, коли змагаються українські та російські спортсмени, які виступають у нейтральному статусі.

Джерело: заява МОК, яку цитує AFP

Дослівно: "Ми закликаємо міжнародні федерації розглядати ситуації, пов'язані з українськими та окремими нейтральними спортсменами, з необхідним ступенем чутливості.

Реклама:

Ми продовжуємо бути повністю солідарними з українськими спортсменами".

Що цьому передувало:

26 липня Міністерство молоді та спорту України припинило бойкотувати міжнародні змагання за участі росіян і білорусів у нейтральному статусі і дозволило українськи спортсменам виступати на таких чемпіонатах.

27 липня українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.

Міністр молоді та спорту, голова НОК України Вадим Гутцайт заявив про провокацію з боку росіянки, яка виступала під нейтральним прапором, а головна тренерка збірної України з фехтування Наталія Конрад заявила, що FIE без попередження змінила правила привітання спортсменів 26 липня, напередодні змагань у Мілані.

Українська тенісистка Еліна Світоліна також підтримала рішення фехтувальниці Ольги Харлан не тиснути руку росіянці після поєдинку.

Ольга Харлан заявила, що примус до миру неможливий, а правила у світі спорту мають змінитися відповідно до реалій.