Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії за відмову потиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.

Джерело: лист Ользі від президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт у Facebook

Пряма мова президента МОК: "Враховуючи вашу унікальну ситуацію, Міжнародний олімпійський комітет забронює для вас додаткове місце на Олімпійських іграх 2024 в Парижі на випадок, якщо вам не вдасться кваліфікуватися на змагання у період, що лишився попереду. Ми робимо цей унікальний виняток також через те, що процедури, які тривають, ніяк не компенсують кваліфікаційні бали, які ви втратили через дискваліфікацію".

Деталі: Гутцайт від себе додав, що в Україні зараз триває робота по зняттю "чорної картки" з Харлан для її участі у подальших змаганнях.

Чому це важливо: На чемпіонаті світу, де Харлан дискваліфікували після першої ж зустрічі, окрім медалей, розігрувались ліцензії для участі в Олімпіаді-2024.

Оскільки "чорна картка", виписана українській фехтувальниці, означала автоматичне відсторонення від командного турніру, то й шанси на виборювання олімпійської ліцензії для Харлан зводились до мінімуму.

Що цьому передувало: