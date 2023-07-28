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Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Євген КізіловП'ятниця, 28 липня 2023, 19:12
Харлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду
Ольга харлан, фото: Facebook

Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу в Італії за відмову потиснути руку росіянці, отримала автоматичний допуск до Олімпійських ігор 2024 в Парижі.

Джерело: лист Ользі від президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт у Facebook

Пряма мова президента МОК: "Враховуючи вашу унікальну ситуацію, Міжнародний олімпійський комітет забронює для вас додаткове місце на Олімпійських іграх 2024 в Парижі на випадок, якщо вам не вдасться кваліфікуватися на змагання у період, що лишився попереду. Ми робимо цей унікальний виняток також через те, що процедури, які тривають, ніяк не компенсують кваліфікаційні бали, які ви втратили через дискваліфікацію".

Деталі: Гутцайт від себе додав, що в Україні зараз триває робота по зняттю "чорної картки" з Харлан для її участі у подальших змаганнях.

Чому це важливо: На чемпіонаті світу, де Харлан дискваліфікували після першої ж зустрічі, окрім медалей, розігрувались ліцензії для участі в Олімпіаді-2024.

Оскільки "чорна картка", виписана українській фехтувальниці, означала автоматичне відсторонення від командного турніру, то й шанси на виборювання олімпійської ліцензії для Харлан зводились до мінімуму.

Що цьому передувало:

  • 27 липня українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані за відсутність "прояву поваги" до росіянки після перемоги у двобої. Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову та після завершення бою відмовилася тиснути їй руку.
  • Дискваліфікація триватиме 60 днів.
  • Міжнародний олімпійський комітет заявив про солідарність з українськими спортсменами та закликав міжнародні федерації проявляти чутливість, коли змагаються українські та російські спортсмени, які виступають у нейтральному статусі.

Теми: спортОлімпіадаскандал
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