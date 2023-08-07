За митрополита Павла внесли 33 мільйони застави, він вийшов із СІЗО
Понеділок, 7 серпня 2023, 17:44
За митрополита Павла (Петра Лебедя), якого підозрюють у підтримці війни, внесли заставу 33 мільйони гривень. Він вийшов із СІЗО.
Джерело: відео адвоката Микити Чекмана, СБУ
Деталі: Адвокат записав разом із Лебедем відео із автомобіля і розповів, що гроші на заставу дали більше 1000 людей.
В СБУ "Українській правді" підтвердили, що за Лебедя внесли заставу.
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Передісторія:
- 1 квітня Павлу вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".
- СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
- Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
- 1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт, але 14 липня Солом'янський райсуд столиці змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.