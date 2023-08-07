За митрополита Павла внесли 33 мільйони застави, він вийшов із СІЗО

За митрополита Павла (Петра Лебедя), якого підозрюють у підтримці війни, внесли заставу 33 мільйони гривень. Він вийшов із СІЗО.

Джерело: відео адвоката Микити Чекмана, СБУ

Деталі: Адвокат записав разом із Лебедем відео із автомобіля і розповів, що гроші на заставу дали більше 1000 людей.

В СБУ "Українській правді" підтвердили, що за Лебедя внесли заставу.

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