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За митрополита Павла внесли 33 мільйони застави, він вийшов із СІЗО

Олександр ШумілінПонеділок, 7 серпня 2023, 17:44
За митрополита Павла внесли 33 мільйони застави, він вийшов із СІЗО
Митрополит Павло. Скриншот із відео адвоката

За митрополита Павла (Петра Лебедя), якого підозрюють у підтримці війни, внесли заставу 33 мільйони гривень. Він вийшов із СІЗО.

Джерело: відео адвоката Микити Чекмана, СБУ

Деталі: Адвокат записав разом із Лебедем відео із автомобіля і розповів, що гроші на заставу дали більше 1000 людей.

В СБУ "Українській правді" підтвердили, що за Лебедя внесли заставу.

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Передісторія:

  • 1 квітня Павлу вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України". 
  • СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
  • Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
  • 1 квітня Шевченківський райсуд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт, але 14 липня Солом'янський райсуд столиці змінив запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.

Теми: церква
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