Суд взяв під варту митрополита УПЦ МП Павла

Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Запобіжний захід Лебедю продовжили до 14 серпня.

Прокуратура клопотала про тримання під вартою або заставу у розмірі 60 млн гривень.

Сторона обвинувачення зазначає, що у митрополита є майно саме на таку суму. Крім того, сюди не врахували банківські активи клірика.

Підстава зміни запобіжного заходу – порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Зазначають, що Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі.

Проте у виступі на судовому засіданні митрополит заявив, що не знайомий із тим свідком.

Його адвокат Олег Поваляєв подав клопотання, щоб запросити цього свідка та допитати у судовому порядку. Втім клопотання залишили на кінець розгляду справи.

Прокурор у справі Євген Завістовський заявив, що Лебідь знав про заборону спілкуватись з тим свідком, адже ознайомився з протоколами.

Прокурор також зачитав у суді матеріали, які нібито доводять, що колишній намісник Києво-Печерської лаври розпалював національну ворожнечу та виправдовував агресію Росії проти України.

Сам митрополит, виступаючи в суді, сказав, що нічого не порушив, а ще заявив, що "ніколи в житті не був на стороні агресора" і "ніколи не підтримував Путіна".

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