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Суд взяв під варту митрополита УПЦ МП Павла

Альона Мазуренко П'ятниця, 14 липня 2023, 22:15
Суд взяв під варту митрополита УПЦ МП Павла
МИТРОПОЛИТ УПЦ МП У ЗАЛІ СУДУ, ФОТО СУСПІЛЬНЕ

Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Запобіжний захід Лебедю продовжили до 14 серпня.

Прокуратура клопотала про тримання під вартою або заставу у розмірі 60 млн гривень.

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Сторона обвинувачення зазначає, що у митрополита є майно саме на таку суму. Крім того, сюди не врахували банківські активи клірика.

Підстава зміни запобіжного заходу – порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Зазначають, що Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі.

Проте у виступі на судовому засіданні митрополит заявив, що не знайомий із тим свідком.

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Його адвокат Олег Поваляєв подав клопотання, щоб запросити цього свідка та допитати у судовому порядку. Втім клопотання залишили на кінець розгляду справи.

Прокурор у справі Євген Завістовський заявив, що Лебідь знав про заборону спілкуватись з тим свідком, адже ознайомився з протоколами.

Прокурор також зачитав у суді матеріали, які нібито доводять, що колишній намісник Києво-Печерської лаври розпалював національну ворожнечу та виправдовував агресію Росії проти України.

Сам митрополит, виступаючи в суді, сказав, що нічого не порушив, а ще заявив, що "ніколи в житті не був на стороні агресора" і "ніколи не підтримував Путіна".

Передісторія: 

  • 1 квітня Павлу вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".
  • СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
  • Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
  • Судове засідання з обрання запобіжного заходу митрополиту перенесли на понеділок. Павло сказав, що погано себе почуває "через рівень цукру". Однак пізніше засідання перепризначили на 18:30 суботи, погодивши примусовий привід Павла.
  • Шевченківський суд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
  • На судовому засіданні у Київському апеляційному суді 21 квітня Павло заявив, що не може зарядити електронний браслет, який його зобов’язали носити, через відсутність електропостачання у своєму будинку. Тим не менше, суд залишив його під домашнім арештом.

Теми: УПЦ МПсуд
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