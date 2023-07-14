Суд взяв під варту митрополита УПЦ МП Павла
Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внести заставу у понад 33 мільйони гривень.
Джерело: "Суспільне" із зали суду
Деталі: Запобіжний захід Лебедю продовжили до 14 серпня.
Прокуратура клопотала про тримання під вартою або заставу у розмірі 60 млн гривень.
Сторона обвинувачення зазначає, що у митрополита є майно саме на таку суму. Крім того, сюди не врахували банківські активи клірика.
Підстава зміни запобіжного заходу – порушення одного з обов'язків, які наклав слідчий суддя. Зазначають, що Лебідь спілкувався з одним зі свідків у кримінальній справі.
Проте у виступі на судовому засіданні митрополит заявив, що не знайомий із тим свідком.
Його адвокат Олег Поваляєв подав клопотання, щоб запросити цього свідка та допитати у судовому порядку. Втім клопотання залишили на кінець розгляду справи.
Прокурор у справі Євген Завістовський заявив, що Лебідь знав про заборону спілкуватись з тим свідком, адже ознайомився з протоколами.
Прокурор також зачитав у суді матеріали, які нібито доводять, що колишній намісник Києво-Печерської лаври розпалював національну ворожнечу та виправдовував агресію Росії проти України.
Сам митрополит, виступаючи в суді, сказав, що нічого не порушив, а ще заявив, що "ніколи в житті не був на стороні агресора" і "ніколи не підтримував Путіна".
Передісторія:
- 1 квітня Павлу вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України".
- СБУ оприлюднила нарізку з телефонних розмов і проповідей Павла.
- Павло Лебідь у залі суду заявив, що він "проти агресії", але не згадав про Росію.
- Судове засідання з обрання запобіжного заходу митрополиту перенесли на понеділок. Павло сказав, що погано себе почуває "через рівень цукру". Однак пізніше засідання перепризначили на 18:30 суботи, погодивши примусовий привід Павла.
- Шевченківський суд Києва відправив його під цілодобовий домашній арешт за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
- На судовому засіданні у Київському апеляційному суді 21 квітня Павло заявив, що не може зарядити електронний браслет, який його зобов’язали носити, через відсутність електропостачання у своєму будинку. Тим не менше, суд залишив його під домашнім арештом.