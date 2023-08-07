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Жодних мирних ініціатив, крім формули миру Зеленського: Єрмак про успіх у Джидді

"Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 17:48
Жодних мирних ініціатив, крім формули миру Зеленського: Єрмак про успіх у Джидді
Андрій Єрмак, фото Офісу президента

До ініційованої Україною зустрічі радників з питань безпеки в Саудівській Аравії долучилось фізично чи онлайн 42 країни – і вони погодилися, що подальша робота розгортається виключно довкола української "формули миру".

Джерело: глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з пресою 7 серпня

Пряма мова Єрмака: "Головний підсумок зустрічі – більше не розглядається жодних інших мирних ініціатив крім української формули миру. Всі погодились, що війна відбувається в Україні, тому Україна має визначати формат, як війну закінчити".

Деталі: Як розповіли в ОП, зустріч у Саудівській Аравії складалась із кількох годин загальних панелей перемовин та майже 30 двосторонніх зустрічей української делегації з учасниками саміту.

На зустрічі домовились провести наступний раунд переговорів і зараз обирають країну і континент, де ця зустріч має пройти.

Пряма мова Єрмака: "Далі радники і експертні кола займуться удосконаленням формули, наповненням її пунктів, щоб ми могли вийти на документ, який приймуть на саміті на рівні глав держав. Так само зараз працюємо над тим, щоб визначити час і місце такого мирного саміту".

Більше деталей: Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна не погодиться на зміну "формули миру", представленої президентом Володимиром Зеленським, можлива хіба що зміна тактики щодо неї.

Передісторія: 

Знати більше: 10 кроків до переговорів про мир з РФ. "Формула миру" від Зеленського на саміті G20

Теми: формула мируСаудівська АравіямирАндрій Єрмак
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