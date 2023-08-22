На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були знищені два Ту-22, атакували дронами – джерело

Охоплений вогнем бомбардувальник на аеродромі "Сольці" , ФОТО З АНОНІМНИХ TELEGRAM-КАНАЛІВ

Внаслідок атак по аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.

Джерело: джерело УП у розвідці

Пряма мова: "Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені".

Деталі: Співбесідник УП повідомляє, що аеродроми атаковані квадрокоптерами з території РФ.

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Передісторія: