Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були знищені два Ту-22, атакували дронами – джерело

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 10:55
На аеродромах Сольці та Шайковка були знищені два Ту-22, атакували дронами – джерело
Охоплений вогнем бомбардувальник на аеродромі "Сольці" , ФОТО З АНОНІМНИХ TELEGRAM-КАНАЛІВ

Внаслідок атак по аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.

Джерело: джерело УП у розвідці

Пряма мова: "Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені".

Деталі: Співбесідник УП повідомляє, що аеродроми атаковані квадрокоптерами з території РФ.

Реклама:

Передісторія: 

  • 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці. Там, як стверджувалиTelegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується. Губернатор регіону заявляв, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.
  • 19 серпня атаковано безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області РФ, повідомлялося про пошкодження щонайменше одного літака.
  • Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил РФ.

Теми: Росіяаеродромвинищувачібезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
Росія
"Райффайзен Банк" у Росії вводить 50% комісію на вхідні перекази в доларах
Японський Uniqlo вийшов з РФ, відмовившись від оренди приміщень для всіх своїх магазинів
Розвідка Британії: Аеродром в Сольцях, імовірно, атакували з території РФ
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: