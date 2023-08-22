На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були знищені два Ту-22, атакували дронами – джерело
Вівторок, 22 серпня 2023, 10:55
Внаслідок атак по аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.
Джерело: джерело УП у розвідці
Пряма мова: "Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені".
Деталі: Співбесідник УП повідомляє, що аеродроми атаковані квадрокоптерами з території РФ.
Передісторія:
- 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці. Там, як стверджувалиTelegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується. Губернатор регіону заявляв, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.
- 19 серпня атаковано безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області РФ, повідомлялося про пошкодження щонайменше одного літака.
- Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил РФ.