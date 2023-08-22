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На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були знищені два Ту-22, атакували дронами – джерело

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 10:55
На аеродромах Сольці та Шайковка були знищені два Ту-22, атакували дронами – джерело
Охоплений вогнем бомбардувальник на аеродромі "Сольці" , ФОТО З АНОНІМНИХ TELEGRAM-КАНАЛІВ

Внаслідок атак по аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.

Джерело: джерело УП у розвідці

Пряма мова: "Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені".

Деталі: Співбесідник УП повідомляє, що аеродроми атаковані квадрокоптерами з території РФ.

Передісторія: 

  • 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці. Там, як стверджувалиTelegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується. Губернатор регіону заявляв, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.
  • 19 серпня атаковано безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області РФ, повідомлялося про пошкодження щонайменше одного літака.
  • Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил РФ.

Теми: Росіяаеродромвинищувачібезпілотники
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