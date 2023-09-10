У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

Вночі у столиці, а також низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Джерело: Повітряні сили, карта повітряних тривог

Деталі: Після першої години ночі в Києві було оголошено повітряну тривогу.

Реклама:

Раніше тривогу також оголосили у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській та Київській областях.

Згодом повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській та Запорізькій областях.

Що передувало: Росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Київська військова адміністрація повідомила про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Оновлено: Після другої години ночі в частині областей скасували тривогу.

Після третьої години ночі відбій тривоги оголосили в Києві та раешті областей.