У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Неділя, 10 вересня 2023, 01:18
Вночі у столиці, а також низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
Джерело: Повітряні сили, карта повітряних тривог
Деталі: Після першої години ночі в Києві було оголошено повітряну тривогу.
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Раніше тривогу також оголосили у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській та Київській областях.
Згодом повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській та Запорізькій областях.
Що передувало: Росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку.
ВІДЕО ДНЯ
Київська військова адміністрація повідомила про роботу ППО по ворожих безпілотниках.
Оновлено: Після другої години ночі в частині областей скасували тривогу.
Після третьої години ночі відбій тривоги оголосили в Києві та раешті областей.