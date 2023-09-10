Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

Ольга Глущенко Неділя, 10 вересня 2023, 01:18
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
повітряна тривога, ілюстративне фото getty images

Вночі у столиці, а також низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Джерело: Повітряні сили, карта повітряних тривог

Деталі: Після першої години ночі в Києві було оголошено повітряну тривогу.

Реклама:

Раніше тривогу також оголосили у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській та Київській областях.

Згодом повітряну тривогу оголосили в Кіровоградській та Запорізькій областях.

Що передувало: Росіяни запустили ударні дрони з північного напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Київська військова адміністрація повідомила про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Оновлено: Після другої години ночі в частині областей скасували тривогу.

Після третьої години ночі відбій тривоги оголосили в Києві та раешті областей.

Теми: Київповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Київ
Наслідки ворожої атаки у Києві: пошкоджені квартира, машини, тролейбусні лінії
Вночі над Києвом ППО знищила понад два десятки ворожих "Шахедів" – КМВА
У Києві внаслідок пожежі загинула жінка
Останні новини
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
Усі новини...
Реклама: