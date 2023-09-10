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В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 01:18
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
воздушная тревога, иллюстративное фото getty images

Ночью в столице, а также ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Детали: После часа ночи в Киеве была объявлена воздушная тревога.

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Ранее тревогу также объявили в Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях.

Позже воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Запорожской областях..

Что предшествовало: Россияне запустили ударные дроны с северного направления.

ВИДЕО ДНЯ

Киевская военная администрация сообщила о работе ПВО по вражеским беспилотникам.

Обновлено: После двух часов ночи в части областей отменили тревогу.

После трех часов ночи отбой тревоги объявили в Киеве и большинстве областей.

Темы: Киеввоздушная тревога
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