В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Ночью в столице, а также ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Детали: После часа ночи в Киеве была объявлена воздушная тревога.

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Ранее тревогу также объявили в Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях.

Позже воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Запорожской областях..

Что предшествовало: Россияне запустили ударные дроны с северного направления.

ВИДЕО ДНЯ

Киевская военная администрация сообщила о работе ПВО по вражеским беспилотникам.

Обновлено: После двух часов ночи в части областей отменили тревогу.

После трех часов ночи отбой тревоги объявили в Киеве и большинстве областей.