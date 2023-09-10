В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Воскресенье, 10 сентября 2023, 01:18
Ночью в столице, а также ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Детали: После часа ночи в Киеве была объявлена воздушная тревога.
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Ранее тревогу также объявили в Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и Киевской областях.
Позже воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Запорожской областях..
Что предшествовало: Россияне запустили ударные дроны с северного направления.
ВИДЕО ДНЯ
Киевская военная администрация сообщила о работе ПВО по вражеским беспилотникам.
Обновлено: После двух часов ночи в части областей отменили тревогу.
После трех часов ночи отбой тревоги объявили в Киеве и большинстве областей.