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Вночі над Києвом ППО знищила понад два десятки ворожих "Шахедів" – КМВА

Ольга Глущенко Неділя, 10 вересня 2023, 05:30
Вночі над Києвом ППО знищила понад два десятки ворожих Шахедів – КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

Вночі 10 вересня сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 "Шахедів", запущених ворогом.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу "Shahed".

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Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА (точну кількість і тип оприлюднять Повітряні Сили)".

Деталі: Попко зазначив, що уламки впали в кількох районах столиці.

У Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці.

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Але більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію.

"Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю)", – зазначив Попко.

Теми: ШахедКиїв
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