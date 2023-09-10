Вночі над Києвом ППО знищила понад два десятки ворожих "Шахедів" – КМВА
Вночі 10 вересня сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 "Шахедів", запущених ворогом.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко
Пряма мова: "Цієї ночі ворог атакував Київ безпілотними літальними апаратами. Попередньо, це були баражуючі боєприпаси типу "Shahed".
Дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА (точну кількість і тип оприлюднять Повітряні Сили)".
Деталі: Попко зазначив, що уламки впали в кількох районах столиці.
У Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці.
Але більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію.
"Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого (без загрози життю)", – зазначив Попко.