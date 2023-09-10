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Ночью над Киевом ПВО уничтожила более двух десятков вражеских "Шахедов" – КМВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 05:30
Ночью над Киевом ПВО уничтожила более двух десятков вражеских Шахедов – КМВА
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ САЙТА DEFENCE

Ночью 10 сентября силы ПВО уничтожили в небе над Киевом более 20 "Шахедов", запущенных врагом.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко

Прямая речь: "Этой ночью враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа "Shahed".

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Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА (точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы)".

Детали: Попко отметил, что обломки упали в нескольких районах столицы.

В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке.

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Но большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию.

"Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни)", – отметил Попко.

Темы: ШахедКиев
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