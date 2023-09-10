Ночью над Киевом ПВО уничтожила более двух десятков вражеских "Шахедов" – КМВА
Ночью 10 сентября силы ПВО уничтожили в небе над Киевом более 20 "Шахедов", запущенных врагом.
Источник: начальник КМВА Сергей Попко
Прямая речь: "Этой ночью враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа "Shahed".
Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА (точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы)".
Детали: Попко отметил, что обломки упали в нескольких районах столицы.
В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке.
Но большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию.
"Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни)", – отметил Попко.