Ночью над Киевом ПВО уничтожила более двух десятков вражеских "Шахедов" – КМВА

Ночью 10 сентября силы ПВО уничтожили в небе над Киевом более 20 "Шахедов", запущенных врагом.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко

Прямая речь: "Этой ночью враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа "Shahed".

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Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений. Силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА (точное количество и тип обнародуют Воздушные Силы)".

Детали: Попко отметил, что обломки упали в нескольких районах столицы.

В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке.

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Но большинство обломков упали на открытую, незастроенную территорию.

"Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни)", – отметил Попко.