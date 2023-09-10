Лула да Силва хочет посадить за стол переговоров Зеленского и Путина на Генассамблее ООН

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что намерен "посадить за стол переговоров" на Генассамблее ООН президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Источник: Лула да Силва в интервью индийской прессе, цитирует CNN

Прямая речь: "У нас будет Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 19 сентября. Это место для обсуждения войны. Это место для обсуждения мира. Это место, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров".

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"Большая двадцатка" была создана после кризиса 2008 года и способствовала обсуждению экономических вопросов, Бреттон-Вудских институтов, Всемирного банка и МВФ. Поэтому мы не считаем, что здесь, в Индии, это идеальное место для обсуждения войны".

Детали: да Силва в очередной раз заявил, что Бразилия "не будет втянута в войну", но намерена присутствовать на мирных переговорах.

G20 удалось преодолеть тупик между G7 и альянсом между Россией и Китаем и достичь консенсуса по публикации итогового документа саммита лидеров, который состоялся в Нью-Дели, Индия.

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Документ, однако, был мягким в отношении войны в Украине, без тона осуждения российского вторжения, который отстаивают Соединенные Штаты, G7 и Европейский Союз.

Россия, однако, упоминается в документе только в контексте "зерновой сделки", которая была приостановлена в июле этого года.

Напомним: Лула да Силва заявил, что Путина не арестуют в Бразилии, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.