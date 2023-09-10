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Лула да Силва хочет посадить за стол переговоров Зеленского и Путина на Генассамблее ООН

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 07:58
Лула да Силва хочет посадить за стол переговоров Зеленского и Путина на Генассамблее ООН
ЛУЛА ДА СИЛВА, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что намерен "посадить за стол переговоров" на Генассамблее ООН президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Источник: Лула да Силва в интервью индийской прессе, цитирует CNN

Прямая речь: "У нас будет Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 19 сентября. Это место для обсуждения войны. Это место для обсуждения мира. Это место, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров".

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"Большая двадцатка" была создана после кризиса 2008 года и способствовала обсуждению экономических вопросов, Бреттон-Вудских институтов, Всемирного банка и МВФ. Поэтому мы не считаем, что здесь, в Индии, это идеальное место для обсуждения войны".

Детали: да Силва в очередной раз заявил, что Бразилия "не будет втянута в войну", но намерена присутствовать на мирных переговорах.

G20 удалось преодолеть тупик между G7 и альянсом между Россией и Китаем и достичь консенсуса по публикации итогового документа саммита лидеров, который состоялся в Нью-Дели, Индия.

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Документ, однако, был мягким в отношении войны в Украине, без тона осуждения российского вторжения, который отстаивают Соединенные Штаты, G7 и Европейский Союз.

Россия, однако, упоминается в документе только в контексте "зерновой сделки", которая была приостановлена в июле этого года.

Напомним: Лула да Силва заявил, что Путина не арестуют в Бразилии, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.

Темы: БразилияООНвойна
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